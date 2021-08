Lionel Messi revisa en casa su contrato con el PSG, que llenará su estadio este sábado

ARCHIVO - En imagen de archivo del 14 de enero de 2018, el delantero argentino Lionel Messi anota el cuarto gol del Barcelona en un partido de La Liga española ante la Real Sociedad en el estadio Anoeta, en San Sebastián, España. (AP Foto/Álvaro Barrientos, archivo) AP

Lionel Messi terminó su etapa en el Barcelona y se espera que pronto inicie una nueva era en París, una ciudad que le espera con los brazos abiertos, a falta de concretar el acuerdo con el París Saint- Germain.

Tanta es la euforia que las autoridades parisinas han anunciado que para el primer encuentro en casa del PSG este sábado se permitirá que el estadio Parque de los Príncipes albergue 49,700 aficionados, o sea a su máxima capacidad ante el Estrasburgo, mostrando un pase especial por COVID-19, que exige el gobierno para entrar.

Messi se encontraba este lunes en Barcelona estudiando los detalles de la oferta del PSG, antes de tomar la decisión de firmar un complejo contrato en el que hay que compaginar un alto salario, las formas de pago y los derechos de imagen.

Dada la buena voluntad por ambas partes se espera que este martes todo quede solucionado y Leo viaje a París para estampar su firma que lo vincularía al PSG por los próximos 2 o tres años. El club parisino quiere presentarlo este miércoles y ya hay colas en la capital francesa para ver el arribo de la estrella argentina.

Cuesta creer que el PSG, con una deuda superior al Barcelona, pueda ficharle e inscribirle para jugar la Ligue 1, incluso ya hay una demanda preparada, y todo indica que para ello tendría que dar salida a otra estrella como Kylian Mbappe, quien es pretendido por el Real Madrid.

Mientras en Barcelona aún no se explican cómo dejaron escapar a Messi cuando en principio todo estaba acordado. Pero según pasan las horas se va viendo que los directivos del Barça no hicieron ningún esfuerzo en retenerle ya que el club no podía hacer frente a la enorme deuda que tiene y encima sumar el enorme salario de Messi.

El equipo culé ha iniciado su era sin Messi con mucha ilusión, pero sin duda alguna echará en falta al mejor jugador de su historia, quien por culpa de la mala gestión de sus anteriores directivos ha tenido que marcharse por la puerta de atrás.

El club azulgrana todavía está en números rojos y apura las cesiones de Miralem Pjanic y de Samuel Umtiti para poder inscribir a Eric García, Memphis Depay y Sergio Aguero, quien se lesionó el gemelo y estará 10 semanas de baja.