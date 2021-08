El Inter busca extender a cinco su racha invicta ante el NY City al que nunca ha ganado

Los jugadores del Inter Miami FC Rodolfo Pizarro (10) Gonzalo Higuaín (9) y Blaise Matuidi (8) se entrenan en el DRV PNK Stadium el 21 de abril de 2021 en Fort Lauderdale. dsantiago@miamiherald.com

El Inter Miami parece haber encontrado el camino y llega a Nueva York con la moral por las nubes buscando extender a cinco su racha invicta cuando se enfrente al NY City (8 p.m. TV: My33, CW34, UniMás y ESPN+) en el Red Bull Arena.

Tras la dramática victoria 2-1 del pasado sábado contra el Nashville, con un golazo de cabeza de Indiana Vassilev, el Inter salió del sótano del Este y ahora con 16 puntos (4-4-8) ocupa el puesto 12.

Su rival es un verdadero hueso. El City con 28 puntos (8-4-5) va tercero en su misma conferencia y llegan algo cansados y dolidos tras caer este miércoles eliminados de la Leagues Cup por penaltis ante Pumas, luego de haber empatado 1-1 en el Yankee Stadium. El sábado los Cotizas empataron 2-2 ante Toronto.

El equipo rosa de Miami debe aprovechar este bache de su rival y ayudado por su buen momento salir a buscar el partido y conseguir su primer triunfo ante los azulones.

Será el tercer enfrentamiento entre ambos conjuntos y la primera en esta temporada. En su campaña inaugural en el 2020, el Inter Miami se midió al New York City y nunca le ha ganado.

El once de la Capital del Sol que dirige Phil de Neville consiguió el sábado su segunda victoria consecutiva en casa con el primer gol de Vassilev, pero también con un gran partido por parte de Gonzalo Higuaín, nombrado como el Jugador del Partido, tras anotar el primer gol del juego, que lo pone entre los mejores goleadores de la MLS con ocho.

Pero no solo brillaron los goleadores Higuaín y Vassilev. Blaise Matuidi jugó un gran encuentro y fue el regaló un gran pase al Pipita para que abriera el marcador. Federico Higuaín viniendo del banco fue decisivo porque fue el que sirvió en bandeja el segundo. Mientras que Rodolfo Pizarro fue un dolor de cabeza y jugaba uno de sus mejores partidos.

De modo que sus tres Jugadores Designados esta vez sí demostraron su valía y el equipo lo ha notado, después de un inicio de temporada con muchos altibajos, algunas suplencias y algunas críticas muy merecidas.

“Los tres jugadores de DP jugaron como tres jugadores de DP”, dijo el entrenador en jefe del Inter Miami, Phil Neville. “Los tres jugaron como jugadores de DP. Cuando tus jugadores de DP jueguen así, ganaremos partidos de fútbol, competiremos por los playoffs “.

Y es que por primera vez desde que comenzaron a jugar juntos Higuaín, Pizarro y Matuidi están al nivel esperado, tanto en los físico como en los futbolístico; aunque también es cierto que la llegada de refuerzos como el mediocampista Gregore, el portero Nick Marsman y el lateral Kieran Gibbs han cerrado el círculo.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Y aunque Neville no ha dado con la tecla en el lateral derecho, porque Kelvin Leerdam no lo es, sí es cierto que su 5-2-3 le está dando resultados. La clave es que está menos expuesto al tener más hombres detrás, lo malo es que su ataque no es tan bueno.

Tal vez en ello incide que el voluntarioso Lewis Morgan sigue sin encontrarse esta temporada, en la que solo lleva un gol y una asistencia en 16 partidos, mientras en el 2020 tuvo 5 y 5 en 24 juegos.

El sábado Neville lo bajó a la defensa por Leerdam y tal vez en ese puesto pueda rendir más. Lo bueno es que el técnico parece haber encontrado el equipo y que los jugadores se están empleando a fondo.

Ante el NYC el Inter enfrenta una buena prueba de fuego.