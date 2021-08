Pesadilla del Inter Miami que víctima de sus errores ve rota su racha ante el NY City

El Inter Miami viajó este sábado a New Jersey con el sueño de extender su racha invicta ante el New York City en el Red Bulls Arena.

Pero el sueño se convirtió en pesadilla y dos errores del defensa de Miami Kelvin Leerdam fueron muy bien aprovechados por el argentino Valentin Castellanos para anotar un doblete que le dio el triunfo a los Citizens 2-0.

Castellanos anotó de cabeza el primero al minuto 20 y el segundo de penalti al minuto 45.

El entrenador del Inter Phil Neville ha dado excesiva confianza al lateral surinamés que no ha estado a la altura en varios partidos.

Si Neville no ve que Leerdam no tiene nivel para jugar en el Inter, ni de suplente, es mejor que deje el puesto, lo cierto es que el surinames un partido si y el otro también no da el nivel e incluso es el responsable directo de algunas derrotas.

Neville cambió su 5-2-3 por un 4-3-3 dando entrada a Victor Ulloa y no le iba mal hasta los errores de Leerdam. Los cambios posteriores empeoraron al equipo, perdiendo, la posesión (55%) y en las ocasiones 12 (3) -7 (4) y sobre todo en el resultado.

De este modo el Inter se queda en el puesto 12 del Este con los mismos 16 puntos (5-4-9), mientras el City subió al segundo de la conferencia con 31 puntos (9-4-5) .

Juego

El primer tiempo terminó 2-0 favorable al City, gracias a los dos clamorosos errores de Leerdam, que echaron por tierra todo el trabajo del Inter, que tuvo un mayor dominio del balón (51%) y dos remates menos, los de los goles.

El primero, al minuto 20, cuando dejó libre de marca a Castellanos, quien al quedarse solo a pocos metros del portal defendido por Nick Marsman tuvo todo el tiempo del mundo para sacar un magistral remate de cabeza un centro de Maximiliano Moralez desde la derecha para anotar el 1-0.

El segundo, con unas escandalosas manos al levantar los brazos en un remate de Thiago. Desde los 11 metros Castellanos engaña a Marsman, ejecutando un penalti a lo Panenka, para poner el definitivo 2-0 en el marcador.

Fue una pena porque los goles ocurrieron cuando Miami dominaba el juego y resultaron un fuerte golpe anímico en un partido muy disputado, donde cada equipo tuvo además una ocasión solo ante el portero. Primero fue Higuaín el que se plantó solo ante el portero de New York y luego fue el propio Castellanos el que erró su remate ante Marsman.

En el segundo tiempo el Inter intentó la remontada, pero fue un querer y no poder. Los cambios debilitaron al equipo y al final la ventaja hasta pudo ser mayor.

El equipo de Miami debe pasar página rápido y preparar el partido de este miércoles 18 en el DRV PNK Stadium ante el Chicago Fire. Nada mejor que una victoria para olvidar una derrota.