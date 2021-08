Jugador del Inter Miami hace historia. Es el primero que es invitado al Partido de Estrellas de la MLS

Rodolfo Pizarro tuvo una memorable semana con el Inter Miami y ahora recibe otro gran reconocimiento.

El mediocampista mexicano, que anotó tres goles en los dos últimos partidos, fue convocado el lunes para participar en el Juego de Estrellas de la Mayor Soccer League, que se disputará el miércoles en Los Angeles. Es el primer jugador en la historia del club que recibe la invitación.

Será muy especial para Pizarro porque el partido enfrenta a los mejores jugadores de la MLS contra los mejores de la Liga MX de México en el Estadio Banc of California (9:30 p.m., FS1, Univision).

También participará en la Competencia de Habilidades del martes (9 p.m., FS1, TUDN)

Pizarro fue invitado como reemplazo ante las ausencias de sus compatriotas Carlos Vela (Los Angeles FC) y Javier “Chicharito’’ Hernández (Los Angeles Galaxy) por lesiones.

Pizarro, uno de los tres jugadores designados de Miami, tuvo un rendimiento inestable en los primeros meses de la temporada, pero las cosas cambiaron en las últimas semanas.

Anotó el gol de la victoria en el tiempo de descuento en el trunfo 3-2 el martes contra el Chicago Fire y marcó dos más en la victoria 3-1 contra Toronto FC, el sábado por la noche.

El gol contra Chicago fue su primero de la temporada. Pizarro comenzó la temporada con un buen partido contra L.A. Galaxy, pero luego sus actuaciones decayeron.

Una persistente lesión en la cadera frenó su desempeño y por eso quedó fuera de la lista de la selección nacional de México para algunos partidos y fue enviado a la banca en julio por los entrenadores del Inter Miami.

En una entrevista la semana pasada expresó que había perdido la confianza en sí mismo, pero que la recuperó en las últimas semanas.

“Tuve problemas personales con los que lidié, la lesión ... No tenía a mi familia cerca, así que eso me afectó”, comentó Pizarro.

“Para mí, la confianza lo es todo y no me sentía importante. Perdí la fe en mí mismo. Pero en las últimas tres semanas he estado trabajando en eso y estoy disfrutando el juego nuevamente. Yo estoy feliz porque sé quién soy. Cuando tienes confianza, las cosas van bien. Eso es cierto en cualquier profesión’’.

La única vez que Pizarro no estuvo contento el sábado fue cuando el entrenador Phil Neville lo sustituyó por Indiana Vassilev en el minuto 67. Pizarro fue directo al banco sin estrechar la mano de Neville o Vassilev y solo un asintió desde la distancia.

Tras el partido, Neville rodeó a Pizarro con el brazo y los dos mantuvieron una larga conversación en el terreno.

Neville afirmó que Pizarro quería permanecer en el partido porque sintió que tenía más oportunidades de anotar.

“Quería el balón, quería marcar goles”, señaló Neville.

“Obviamente ha pasado por muchas cosas y sintió que era un juego en el que podría haber tenido más oportunidades. Lo que le dijimos fue:que este es un juego de equipo. Indiana probablemente no merecía quedarse en el banco ni tampoco Blaise Matuidi. Pero es un juego de equipo y estamos demostrando la profundidad de nuestro equipo“.

La plantilla del Juego de las Estrellas de la MLS se comforma de la siguiente manera: 12 jugadores por un voto combinado de fanáticos, miembros de los medios de prensa y jugadores; 12 jugadores seleccionados por el entrenador del equipo Bob Bradley; y dos jugadores elegidos por el comisionado de la MLS, Don Garber.

Esta es la primera vez que el Juego de las Estrellas de la MLS se celebra con este formato.

Entre los otros jugadores en la lista de la MLS están: Gustavo Bou (New England Revolution), Cade Cowell (San Jose Earthquakes), Nani (Orlando City), Diego Rossi (LAFC), Raul Ruidiaz (Seattle Sounders), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Lucas Zelarayan (Columbus Crew), Emanuel Reynoso (Minnesota United), y los porteros Pedro Gallese (Orlando City), Matt Turner (Nueva Inglaterra), Andre Blake (Philadelphia Union).