La reina venezolana del atletismo mundial deslumbra en Barcelona. Saque de honor y camiseta

Yulimar Rojas siempre se roba la atención lo mismo en una pista de atletismo que un terreno de fútbol.

La flamante campeona olímpica de triple salto fue la invitada para realizar el saque de honor antes del partido entre Barcelona y Getafe en la liga española, el domingo 29 de agosto en el estadio Camp Nou de la Ciudad Condal.

Con su perenne sonrisa y elegantemente vestida con un conjunto de saya y chaqueta negras con tacones, la venezolana Rojas pisó el césped acompañada por el capitán del club catalán, Sergio Busquets, el árbitro principal del juego y el jugador del Getafe Djené.

Luego de saludar al público pateó el balón y recibió una gran ovación.

Con 25 años, Rojas, se mostró muy emocionada y comenzó a agitar con sus manos la presea de oro que ganó en los Juegos de Tokio donde implantó récord olímpico y mundial con un salto de 15.67 metros.

El equipo azulgrana se llevó el triunfo 2-1.

La espigada atleta, que pertenece al club de atletismo Barcelona FC, recibió también otra gran sorpresa en el homenaje que se le brindó cuando el presidente Joan Laporta le obsequió una camiseta con su nombre y debajo la marca que estableció en la cita nipona.

“El tema de la camiseta me encantó, me encantó. Fue muy chulo. Más que todo porque no me lo esperaba. Nunca me habían hecho un detalle así con mi marca, con mi nombre, para mí vale mucho ese detalle’’, comentó Rojas en un video en su cuenta de Twitter.