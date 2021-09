Griezmann deja un claro mensaje en redes sociales en su despedida del Barcelona

El delantero del Barcelona Antoine Griezmann aplaude durante el partido contra la Real Sociedad por la Liga española, el domingo 15 de agosto de 2021. (AP Foto/Joan Monfort) AP

El delantero francés Antoine Griezmann, que jugará cedido en el Atlético de Madrid con una opción de compra obligatoria para el segundo año estimada en 40 millones de euros, se despidió del Barcelona este miércoles asegurando que lo dio “todo” por la elástica azulgrana.

“Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de vosotros en las gradas”, escribió Griezmann, de 30 años, en las redes sociales.

El atacante, que costó al Barcelona 120 millones de euros, jugó en dos temporadas 102 partidos con el club azulgrana y marcó 35 goles, aunque solo consiguió una Copa del Rey.

“(Estoy) orgulloso de haber sido uno de los vuestros”, finalizó Griezmann su mensaje de despedida.

Barcelona, por su parte, se despidió del atacante galo con un video de 21 segundos.

Los azulgranas encontraron su reemplazo en el holandés Luuk de Jong, procedente de Sevilla.

Con la llegada de Griezmannn y la salida de Saúl Ñíguez al Chelsea, a préstamo un año y con opción de compra, el vigente campeón de LaLiga Santander protagonizó el bombazo del final de mercado.

Además de esos movimientos, el Atlético invirtió unos 65 millones entre el centrocampista argentino Rodrigo de Paul (Udinese) y el delantero brasileño Matheus Cunha (Hertha de Berlín). También llegó el portero francés Benjamin Lecomte, cedido por el Mónaco, y el brasileño Marcos Paulo (Fluminense), libre, enviado a préstamo al Famalicao portugués.

Barcelona cerró el mercado veraniego centrado sobre todo en las salidas para aliviar sus maltrechas arcas y dejó a Ronald Koeman con una plantilla llena de carencias que el holandés deberá suplir con sus apuestas personales.