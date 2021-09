Boda relámpago en México y figura clave en racha triunfal. Portero del Inter Miami cuenta su historia

Inter Miami CF goalkeeper Nick Marsman (32) clears the ball during an MLS game against Toronto FC at DRV PNK Stadium in Fort Lauderdale, Florida, on Saturday, August 21, 2021. dvarela@miamiherald.com

De las muchas cosas impresionantes que ha hecho el portero del Inter Miami Nick Marsman en la reciente racha de triunfos del equipo, quizás la más notable es que planificó su boda en cinco días y escapó a México para casarse el 23 de agosto, en el intervalo de los partidos contra Toronto y Orlando City.

Marsman, quien se unió al Inter Miami procedente de la liga holandesa en julio, formalizó matrimonio con su novia de mucho tiempo, Nathalie Den Dekker, una abogada, modelo y Miss Holanda 2012.

Tienen una hija de dos años y sus planes de boda se retrasaron por la pandemia y la mudanza de Marsman del Feyenoord a Miami.

Dekker no ha podido ingresar a Estados Unidos porque el COVID-19 ha retrasado el proceso de visas por lo que ella y Marsman se reunieron en México y se casaron allí. Asistieron la hija de ambos, la madre y el hermano de Dekker.

Marsman encontró un lindo resort en Playa Akumal en Tulum e hizo todos los arreglos en cinco días. El equipo tuvo dos días libres después del partido de Toronto por lo que Marsman hizo un viaje relámpago.

“Fue bastante estresante toda la planificación’’, expresó Marsman después de la práctica del jueves.

“Todas las personas a las que llamé en México me dijeron: ‘Sí, está bien, podemos hacerlo’. Y luego yo les decía que tenía que suceder en cinco días y ellos decían: ‘¿Cinco días? No. No es posible ‘‘. Luego, cuando llegamos allí había pasado un huracán y había árboles caídos por todo el lugar. Pero todo fue asombroso’’.

Después de la boda, Marsman regresó al sur de Florida y su esposa e hija volaron de regreso a los Países Bajos donde esperan sus visas. Las dos albergan la esperanza de unirse a él en los próximos meses.

Marsman, de 30 años, tuvo una difícil estreno en la MLS. Su primer partido como visitante ante los New York Red Bulls se pospuso por el mal tiempo. El segundo juego resultó derrota 5-0 en casa frente al New England Revolution.

Pero desde entonces, el equipo está invicto en siete de los últimos ocho partidos. De cara al juego de este sábado en Cincinnati, el Inter Miami se ubica en el puesto 11 en la Conferencia Este, a cuatro puestos de la zona de playoffs con 14 partidos restantes.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El liderazgo y el juego de pies de Marsman han sido un factor importante en este buen paso del equipo y en su partido más reciente tuvo dos grandes salvamentos en el empate 0-0 contra Orlando City en la carretera la semana pasada.

“Lo hemos elogiado mucho por la calma y la compostura que le da al equipo con los pies, pero lo que mostró en el último partido es una de sus cualidades más fuertes, su capacidad para salvar tiros y salvar penaltis”, comentó el entrenador Phil Neville.

“Hizo algunas paradas increíbles. Creo que fue muy importante para él mostrar ese lado de su juego’’.

Marsman es hijo único. Su padre, Gerard, jugó como defensa central a principios de los años 80 y se convirtió en entrenador y director técnico en las ligas holandesas desde finales de la década de 1980 hasta 2007.

Nick creció asistiendo a los partidos de su padre y se enamoró de este deporte.

Después de una exitosa carrera en Holanda, Marsman se sintió intrigado por la MLS al verla por televisión.

“Holanda es segura, predecible, así que solo quería experimentar diferentes culturas, diferentes formas de jugar y lo encontré aquí”, aseguró.

No ha sido fácil adaptarse a la vida en Estados Unidos, desde los conductores del sur de Florida hasta el complicado proceso de comprar una casa.

Visitó 15 casas con su agente de bienes raíces antes de que finalmente pudiera conseguir una. En Holanda un comprador puede obtener una casa con unos pocos clics en internet.

“Es completamente diferente aquí, dentro y fuera del campo”, señaló.

“En mis primeros tres días aquí conducía por el carril derecho con mis dos manos en el volante. Probablemente hay reglas aquí, pero la gente no las sigue. Si dejas un pequeño espacio entre el coche de delante alguien entrará“.

Le gusta jugar al golf, pero no ha tenido tiempo de hacerlo y todavía no ha amueblado su casa. Pero se siente bien en estas condiciones.

“Tengo un lugar para vivir con mi familia, ahora es más estable, me siento apreciado por el club así que las cosas están mejorando”, finalizó.