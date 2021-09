¿Por qué Bill Belichick ha servido de inspiración en el cambio de ruta del Inter Miami?

El entrenador del Inter Miami Phil Neville (izq.) y el resto de los jugadores felicitan al mexicano Rodolfo Pizarro (der.) por ganar en un ejercicio de entrenamiento, el 15 de julio de 2021 en Fort Lauderdale, Florida. Especial para el Nuevo Herald

El inspirado Inter Miami, que abordó un avión el lunes para jugar un día después por la noche contra Toronto FC, es otro equipo comparado con el que tocó fondo el 21 de julio con una derrota en casa 5-0 ante el New England Revolution.

Ese equipo estaba en una racha perdedora de seis juegos, cinco donde no anotaron, y se ubicaba último en la clasificación de la MLS.

Las cosas iban tan mal que, por lo general, los fanáticos locales comenzaron a abuchearlos. Los críticos en las redes sociales decían que el entrenador Phil Neville, quien se hizo cargo del club en enero, no era apto para el puesto.

Ocho semanas después, los seguidores del equipo vuelven a animarlos y los críticos han cambiado de tono.

Desde ese vergonzoso revés, el Inter Miami ha obtenido seis victorias y tres empates en 10 partidos.

Los jugadores designados han intensificado su desempeño con actuaciones dignas de sus salarios. La defensa, que alguna vez fue porosa, se ha vuelto prácticamente impermeable donde no han permitido goles en los últimos tres juegos, incluida una gran victoria 1-0 el sábado sobre el campeón defensor de la MLS, Columbus.

Miami ahora se encuentra en el noveno lugar, dos puestos y dos puntos por debajo de la zona de playoffs de la Conferencia Este, con 12 encuentros por realizar.

Neville agradeció a los propietarios del equipo por su apoyo inquebrantable durante los duros junio y julio.

“Uno a veces no consigue el tiempo suficiente para implementar lo que quieres como entrenador, pero en última instancia hacer los cambios que hicimos siempre pensamos que nos tomaría seis meses’’, expresó Neville.

“No sé cuánto tiempo pasó desde el comienzo de la temporada hasta que perdimos 5-0 ante el New England Revolution, pero apuesto a que fueron unos seis meses. Se sentía adónde queríamos ir, pero me tomó seis meses llevarlos a este momento, lograr que entendieran de qué se trataba, que entendieran lo que se necesita para llegar a ser y tener un equipo exitoso. Eso significa que no puede ser un equipo de individualidades, no puedes simplemente salir y tratar de ganar el juego por tu cuenta. Los mejores equipos no hacen eso’’.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Neville dijo que ha empleado un lema que aprendió de un libro del entrenador de los Patriots de New England, Bill Belichick.

“Siempre me refiero a una gran cita que vi de un gran entrenador estadounidense [Belichick]; él tiene un eslogan que dice: ‘Simplemente haz tu trabajo’, y eso es lo que hemos hecho durante las últimas seis u ocho semanas’’.

Tres o cuatro jugadores tienen “pequeños golpes” que fueron evaluados este lunes.

Neville comentó que esperará hasta justo antes del comienzo del juego para decidir la alineación para el enfrentamiento contra Toronto (7:30 p.m., My33, CW34, UniMas).

“No voy a correr ningún riesgo con ningún jugador lesionado, pero sabemos que el partido del martes es muy importante para nosotros”, aseguró Neville.

“Tendremos un equipo lleno de confianza y fe. Queremos mantener este impulso. Estamos jugando contra un club que está pasando por un período difícil, pero cuando miras su plantilla debería ser un equipo en posición de playoffs. Tienen gran calidad y experiencia’’.

Miami venció a Toronto 3-1 en casa el mes pasado.

Después de una provechosa tanda de goles en siete partidos, Miami ha marcado solo dos en los últimos tres.

Aunque ganaron dos de esos juegos y empataron el otro, su objetivo es conseguir más goles en las próximas semanas.