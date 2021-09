El cansancio le pasa factura al Inter Miami que pierde su racha invicta ante los NYRB

El delantero Fabio Gomes (9), autor de dos goles de los New York Red Bulls, adelanta al mediocampista del Inter Miami CF Gregore (26) este viernes 17 de septiembre de 2021 en el DRV PNK Stadium. Special for the Miami Herald

El Inter Miami llegó muy ilusionado al encuentro de este viernes contra los Red Bulls en el DRV PNK Stadium, buscando recuperar el 5to puesto de la Conferencia Este, pero se dejó la intensidad en el vestuario y el equipo de New York se aprovechó muy bien.

En un partido que se fue de un solo lado, y en el que el Inter jugó con 10 jugadores durante todo el segundo tiempo, los Red Bulls se impusieron 4-0, haciendo añicos los sueños de Miami ante su ferviente afición, rompiendo así su racha de seis juegos sin perder.

La clave de la derrota fue la mala actitud con que saltó el equipo a la cancha, falto de agresividad e intensidad, lo cual no solo propició no solo los dos goles iniciales, sino la expulsión de un jugador clave como Nico Figal. Tal vez el cansancio de jugar el martes le pasó factura.

Los goles del equipo de Nueva York fueron anotados por Patryk Kimala (18’) y Omir Fernández (32’) y Fabio Gomes (65’ y 89’).

De este modo Miami se quedó con 32 puntos (9-5-10) y no pudo recuperar la 5ta plaza y se quedó en el octavo puesto, fuera de la zona de playoffs a falta de 10 encuentros.

Y eso que el entrenador Phil Neville salió con su alineación de gala y su esquema 5-2-3, que tan buenos resultados le venía dando, pero no tuvo reflejos para reaccionar y cambiar rápidamente el desarrollo del encuentro.

La diferencia fue tal que los Red Bulls tiraron 27 veces a puerta (cinco entre los tres palos) y el Inter 2 (1).

Juego

El primer tiempo terminó 2-0 favorable a los Red Bulls con toda justicia, luego de ejercer un mayor dominio con 15 disparos a puerta, seis entre los tres palos, por dos de Miami, ambos por fuera de la portería.

Los Red Bulls dominaron los primeros compases del partido y dieron el primer aviso al minuto 9 cuando Christian Makoun salvó un disparo de Kilimala sobre la misma línea de gol con el portero del Inter batido.

Al minuto 18 Kilmara, tras un buen pase de Wikelman Cardona, se internó por la izquierda del área y sacó un buen zurdazo a las redes, culminando un buen contragolpe para poner en ventaja 1-0 al once de New York .

Miami no conseguía sacudirse el dominio visitante; sin embargo a. minuto 30 Robbie Robinson falló su remate de cabeza solo ante el portero en un buen saque de falta de Gonzalo Higuaín.

Goles que no haces te los hacen. Así que poco después, al 32’, el Inter dio muestras de una exagerada displicencia defensiva en un saque de banda de Thomas Edwards do de no despejó el balón y, tras dar dos botes en el área, Fernández entró como una flecha para poner de cabeza el 2-0 ante el asombro de los presentes.

Pero a Miami se le vino la noche al 38’, cuando Figal fue expulsado del juego con su segunda tarjeta amarilla. Neville sacó a Robinson y puso a Kelvin Leerdam, no para buscar una remontada, sino para intentar evitar una catástrofe, y luego de un choque de Higuaín con el portero rival, que le costó la amarilla terminaron los primeros 45 minutos.

En los primeros minutos del segundo tiempo el Inter se defendió con uñas y dientes del acoso rival, que aprovechaba muy bien su superioridad numérica, hasta que llegó el tercero.

En el minuto 65 un córner, muy bien ejecutado por John Tolkin, fue rematado magistralmente de cabeza por Gomes. El balón tras golpear en el poste se introdujo en la portería para poner el 3-0 en el marcador favorable a los NYRB.

La suerte estaba echada y Neville aprovechó para darle descanso a sus principales hombres, agotando los cinco cambios. Si bien en la cancha nada cambio, tampoco cambió en las gradas que no dejaron de animar pese a lo desnivelado que estaba el encuentro.

Al 89’ llegó el cuarto con otro remate de cabeza de Gomes en un centro desde la derecha de Kyle Duncan, el segundo en el complemento.

Al final una derrota inesperada para el Inter 4-0, que no es buena, pero mejor que cuatro derrotas 1-0. Ahora solo queda pasar página, con vistas al próximo encuentro en casa ante el Nashville.