El cubano Duglas Cordero, el hombre detrás del éxito de la tenista Leylah Fernández

Hace apenas una semana que la tenista canadiense Leylah Annie Fernández llegó a la final del US Open. La adolescente escribió su nombre entre las grandes del tenis mundial solo días después de cumplir 19 años, tras dejar en el camino a grandes estrellas de este deporte como Aryna Sabalenka, Elina Svitolina, Angeline Kerber y Naomi Osaka.

No hay dudas que Fernández tiene talento y que su padre, el ecuatoriano Jorge Fernández, le ha enseñado los secretos de esta exigente disciplina, pero faltaba algo más para llegar a la cumbre y eso fue lo consiguió con el preparador físico de las estrellas, el cubano Douglas Cordero.

“A principios de julio me contactó Jorge Fernádez, papá y entrenador de Leylah, y me preguntó sobre las posibilidades de entrenar a su hija, porque ella no estaba bien físicamente y no se estaban dando los resultados”, dijo Cordero. “Entonces, planteamos un entrenamiento distinto, de modo que se reencontrara la parte física con su tenis”.

Cordero ha preparado a los mejores tenistas del circuito tanto en la rama masculina como femenina entre los que destaca el austriaco Dominic Thiem y el italiano Fabio Fognini, por lo que sabía muy bien lo que tenía que hacer para mejorar su rendimiento.

“La propuesta fue la de hacer un bloque de entrenamiento antes los JJOO, que continuara con mi programa online y luego hacer otro bloque de entrenamiento antes del US Open”, comentó Douglas. “Ella es una jugadora muy talentosa y de esta forma pude recuperarla más rápidamente y de un modo más efectivo, para luego potenciar su juego”.

Jorge Fernández, quien además de entrenador de tenis fue futbolista, sabía que su hija estaría entonces en muy buenas manos para conseguir su objetivo. Y la vista está ascendiendo el puesto 28 de ranking de la WTA.

“La verdad que me siento muy feliz de haber vivido nuevamente esta experiencia de estar ahí entrenándola, recuperándola después de cada partido y transmitirle toda mi experiencia con mucha emoción”, indicó. “Estoy feliz por Leylah que haya derrotado a dos ex #1 del mundo.Sentir esta alegría y energía positiva no tiene comparación”.

Cordero, quien se ha especializado en el tenis, después de su paso como preparador por varios deportes, desde que se graduó Licenciatura en Ciencias del Deporte en su natal Cienfuegos, elogia las virtudes de su pupila.

“Siempre supe que con su gran tenis y una óptima condición física, además de su forma de luchar dentro de la cancha, podría derrotar a cualquier jugadora”, expresó. “Para mí la mayor virtud que tiene Leylah es la capacidad de trabajar a una alta intensidad por un largo periodo de tiempo”.

“Es un atleta increíble, que puede mantener esa intensidad tanto en la parte física como en la parte tenística, además de que entrena al cien por ciento y te entrega todo desde el punto de vista físico y técnico. Y siempre con muy buena disposición y motivación, Leylah no tiene límites y puede ganar un Grand Slam y ser en el futuro una número uno de la WTA”, añadió.

Cordero tiene una agenda muy apretada, después del US Open voló a Eslovaquia para unirse al equipo chileno de Copa Davis como preparador físico.

“Fui llamado por Nicolás Massú, capitán de Chile en la Copa Davis, a quien respeto mucho y con el que he tenido la experiencia de trabajar entrenando a varios jugadores y en especial a Thiem”, relató Douglas. “Aunque tenía compromisos con Leylah después del US Open, me hace esta propuesta y pude coordinar todo para estar con el equipo chileno”.

Cordero, quien trabaja en su academia en Miami preparando a las futuras generaciones, revela la clave de su éxito.

“Hace más de 15 años que he venido desarrollando y perfeccionando el “Método Duglas” de entrenamiento, que consiste en combinar entrenamientos dentro y fuera de la cancha en bloques intermitentes a altas intensidades”, señaló. “Esto permite que los atletas trabajen a umbrales cercanos o por encima a los que enfrentan en un partido”.

“Ahí donde la eficiencia va a estar en función de la velocidad y para ello utilizamos ejercicios específicos y motivantes. Es muy importante transmitirle mucha motivación y energía positiva en cada entrenamiento para que le lleve a cada partido”, añadió.