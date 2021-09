El seleccionador de Cuba vuelve a llamar a sus legionarios para una gira por Nicaragua

Onel Hernández celebra tras anotar un gol para Cuba en el partido ante Islas Vírgenes Británicas en el partido de las eliminatorias de la Concacaf, celebrado el 2 de junio de 2021 en Ciudad de Guatemala. AFP vía Getty Images

El seleccionador de fútbol de Cuba, Pablo Elier Sánchez dio a conocer la convocatoria con vistas a los próximos partidos amistosos en Nicaragua durante la próxima fecha FIFA, del 5 al 11 de octubre de 2021.

El técnico llamó para este tope a 23 futbolistas, muchos de los cuales se desempeñan en equipos fuera de Cuba, por lo cual son llamados legionarios, incluyendo a tres que juegan en Brasil, en el Navegantes Esporte (segunda división).

Aunque fue llamado por Sánchez, el nuevo astro de la selección cubana Dairon Reyes, de 18 años, quien juega en el Fort Lauderdale (filial del Inter Miami) en la USL, no pudo hacer el viaje por razones administrativas. Su compañero de equipo, el central Modesto Méndez, sí estará con la selección en Nicaragua.

“El pasaporte se me venció y aunque lo mandé a renovar hace dos meses de manera urgente, aún no me ha llegado. Si me llega en breve me comunicaré con la Federación de Cuba e intentaré incorporarme”, dijo Reyes. “Mientras, yo sigo entrenando fuerte con mi equipo, tratando de mejorar mi juego y si no puede ser esta vez que sea en la próxima.

En realidad, para Cuba estos son solo juegos de preparación, no de una eliminatoria, por lo que su presencia no es indispensable.

Más importante sería que el entrenador de Fort Lauderdale, el inglés Darren Powell, apreciara mejor sus cualidades y le diera más minutos en el equipo. De modo incomprensible esto no está sucediendo y delata la miopía futbolística del técnico.

El listado de los 23 convocados se mantienen muchos jugadores que ya han participado con el equipo en varios partidos y lo encabezan los tres jugadores del Navegantes Esporte: el portero Sandy Sánchez, el central Sandro Cutiño y el delantero Keko Fernández.

El otro portero Elier Pozo. Los otros defensas son Yosel Piedra, Carlos A. Vázquez, Dariel Morejón, Osniel Ramos y Asmel Núñez.

Los mediocampistas convocados son Arichel Hernández, Davide Incerti, Karel Espino, Yunior Pérez, Joel Apesteguía, Rolando Abreu, Yasnier Matos y Lázaro Monzón. 8

Los otros atacantes son Onel Hernández, Maykel Reyes, Sander Fernández, Luis Paradela, William Pozo y Daniel Díaz.

“Todos son futbolistas de probada calidad. Por cuestiones elementales hay que decidirse entre uno y otro atendiendo a elementos técnicos y de forma”, dijo el DT cubano. “Solo 23 futbolistas integran el listado final, pero he dicho que el grupo es más amplio y todos desempeñan una función importante por lo que siempre cuentan”.

En los anteriores encuentros de Cuba y Nicaragua fueron muy disputados. Primero empataron 0-0 y luego ganó la selección cubana 1-0.

Actualmente en el ranking FIFA Nicaragua está situada en el puesto 143 y Cuba en el 179.