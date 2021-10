El Inter Miami CF si quiere ganar, algo tiene que cambiar. Esta es nuestra sugerencia

El Inter Miami encadenó una buena racha de resultados llegó a estar en el quinto puesto de la Conferencia Este, pero tres derrotas consecutivas lo han mandado al 10mo lugar con 32 puntos (9-5-12) y a falta de ocho juegos peligra su clasificación a los playoffs.

Claro que todavía tiene chance, pero necesita encadenar otra buena racha para rebasar al menos a tres equipos y borrar siete puntos de diferencia. Nada fácil.

Y más que nada no es nada fácil, por lo mal que está jugado en este tramo crucial de la temporada, donde los rivales lo han bailado con un bagaje de 1-10, tras la derrota 1-0 ante Atlanta este miércoles.

Cierto que las ausencias por acumulación de tarjetas amarillas le han afectado, pero las derrotas no pueden achacarse a eso, ni siquiera a la actitud, sino más bien a la falta de fútbol.

Esto comienza con una buena preparación física para correr y presionar los 90 minutos. Luego hay que jugar a uno o dos toques y para ello no puede haber más de 20 metros de distancia entre los defensas y los delanteros. Y un principio básico, generalmente gana el equipo que domine el centro del campo y más busque la portería contraria.

Si el Inter esta temporada no clasifica a los playoffs será un fracaso mucho mayor que el de la pasada temporada, su primera en la MLS, y las horas del entrenador Phil Neville ahora sí podrían estar contadas.

Neville en las tres derrotas ha puesto el mismo esquema, un 5-2-3 que engañosamente parece defensivo, pero que en la práctica es un desastre por la poca vocación defensiva de los tres de arriba, por más que se empecine uno, y el casi nulo aporte de los carrileros en el medio campo y en el ataque.

Lógica elemental, si algo funciona no se cambia, pero si no funciona… Ya lo del experimento de Gonzalo Higuaín jugando de mediapunta es para taparse los ojos. Si bien el mayor problema del once de Miami es su poca capacidad para crear ocasiones de gol, si además sacas el único rematador con criterio, es para como para renunciar al triunfo.

No puede ser que un equipo que tiene un portero de la talla de Nick Marsman, dos grandes centrales como Nico Figal y Leandro González, un lateral como Kieran Gibbs, tres excelentes centrocampistas como Blaise Matuidi, Rodolfo Pizarro y Gregore más un delantero centro como Higuaín no esté los primeros puestos de la MLS.

Solo tres jugadores no pertenecen a la élite y ahí es donde se equivoca. El primero con Lewis Morgan, quien ha jugado todos los partidos aportando poco o nada. El segundo, Robbie Robinson, quien, fuera de posición por izquierda, aporta mucho menos. El tercero está entre Kelvin Leerdam, Cristian Makou, Victor Ulloa y Julian Carranza.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Al Inter le quedan ocho partidos por jugar, comenzando el domingo en Portland, luego visita a los Red Bulls y Columbus, recibe a Toronto y Cincinnati, posteriormente juega en casa del Atlanta, cierra en el DRV PNK Stadium ante el New York City y termina la campaña regular ante el New England Revolution fuera.

Siendo optimistas el Inter debe vencer a Toronto, Cincinnati y el City en casa, y para poder aspirar a algo tendrían que derrotar a sus tres rivales directos, o sea Red Bulls, Columbus y Atlanta. Ganarle fuera a Portland y Revolution rozaría la hazaña.

De modo que no lo tiene nada fácil Miami, pero tampoco imposible, todo depende si Neville logra que sus ocho estrellas, que en Portland estarán disponibles, se agrupen y se alineen en busca del objetivo.

Lo primero es cerrarse para mantener la portería a cero, lo segundo es dominar el partido y buscar con insistencia las ocasiones, sin tantas preocupaciones, los jugadores tienen calidad y si cumplen el plan los goles llegarán.

No estaría mal este once: Marsman; Morgan, Figal, González-Pírez, Gibbs; Jay Chapman, Gregore, Matuidi, Pizarro; Higuaín y Robinson; o sea un 4-4-2 en defensa y un 4-3-3 en ataque en dependencia de la movilidad de Pizarro, con mucho equilibrio en las líneas. Con Brek Shea, e Indy Vassilev listos para entrar. Lo que no funciona, se cambia.