Con todos sus hombres el Inter Miami CF tiene un duro desafío en casa de los Timbers

Leandro González le explica al árbitro del enciuentro con el Atlanta donde tenía el brazo en la acción del penalti. MLS

Después de tres derrotas consecutivas, el Inter Miami jugará este domingo 3 de octubre (5:30 p.m. TV: FS1 y FOX Deportes) la primera de sus ocho finales buscando alcanzar la postemporada enfrentando al Timbers en el Providence Park en Portland.

El equipo de Mimi con 32 puntos (9-5-12) está instalado en el 10mo lugar de la Conferencia Este, donde los siete primeros jugarán los playoffs. NY City, Filadelfia, Atlanta y Orlando todos con 39 puntos, se reparten los puestos del 4to al 7mo, mientras Montreal es 8vo con 37 y Columbus 9no con 34.

De modo que si el Inter consigue varios triunfos podría subirse al tren. Lo malo es que no le quedan partidos muy fáciles por delante.

El primero este mismo domingo será contra los ocupantes del 4to lugar en el Oeste, los Timbers, que tienen 43 puntos (13-4-10) y es uno de los candidatos al título de la MLS.

La mejor noticia es que Miami puede ir con todo a Portland tras recuperar a los sancionados Gregore y Nico Figal. La otra es que el once de la Capital del Sol solo ha perdido dos de sus últimos encuentros fuera de casa.

Las tarjetas amarillas han sido un problema para el Inter y sus jugadores deben ser conscientes de que además de dar el máximo deben cuidarse.

“Somos conscientes y hay que tener cuidado porque es importante jugar con 11 jugadores”, dijo González Pírez. “Espero un gran partido el domingo, Ahora mismo, el estado de ánimo del equipo es bueno, cenamos juntos, reímos, celebramos el cumpleaños de Lewis y Nico volverá”.

Con el equipo completo queda por ver si el entrenador Phil Neville se atreve a cambiar su 5-2-3, que no le ha funcionado y apuesta por un 4-4-2 0 4-3-3 que le de más equilibrio al equipo.

El encuentro será transmitido a nivel nacional y sería una ocasión para que el Inter demuestre su valía y se reivindique ante los ojos de todo Estados Unidos. La palabra derrota no puede estar en su vocabulario.

Mientras que Miami viene de tres derrotas, tras la injusta caída 1-0 en Atlanta; Portland ha ganado los últimos tres, el último 2-1 ante LAFC.

Será clave cerrarse para intentar mantener la portería a cero. El Inter es el cuarto peor equipo de su conferencia en goles recibidos con 41. Sin embargo el técnico ve que este es un tema resuelto y le preocupa el buen hacer ofensivo donde son el peor equipo del Este con tan solo 25 goles.

“Tienes que aprovechar las oportunidades que se te presenten. Eso es lo que nos han hecho los equipos .Tienen cinco oportunidades y te marcan cinco goles”, comentó Neville. “Esperamos que hagan el pase final los jugadores que esperamos que lo hagan, Tienen que empezar a actuar en el último tercio, por eso se les paga: hacer goles y dar asistencias”.

El duelo ante los Timbers será el primero en la historia del club y el Inter no tendrá un clima agradable en Portland, y no por ferviente afición, sino por la lluvia y el frío de la región. Por lo que a los guerreros de Miami no les queda otra que crecer ante la adversidad.