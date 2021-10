Tras la derrota en Portland, el Inter Miami está contra la pared y le quedan siete finales

El volante del Inter Miami Rodolfo Pizarro controla el balón en el juego contra los Timbers este domingo 3 de octubre en Portland. Cortesía del Inter Miami

Si bien la derrota en Portland podría considerarse esperada dentro de lo que cabe, lo cierto es que en este momento el Inter Miami no se la podía permitir, necesitado de puntos a falta de tan solo siete juegos para el final de la temporada regular.

Para el equipo de la Capital del Sol esta fue la cuarta derrota consecutiva y tras llegar a estar en el 5to puesto se ha alejado al 11no lugar de la Conferencia Este con 32 puntos (9-5-13) a ocho puntos del Montreal que ocupa la 7ma plaza, la última que da ascenso a los playoffs.

De modo que tiene que intentar a toda costa traducir estos siete juegos (21 puntos) en victorias y para ello tiene que buscar una alineación más ofensiva y multiplicar los esfuerzos en defensa.

Ante los Timbers se vio a un equipo con las líneas muy distantes, a Gonzalo Higuaín lejos de la zona de peligro y a un medio campo vacío. Aún así el equipo mostró garra y pudo sacar un empate, que igualmente sabe a poco, pero cayó 1-0 en el Providence Park.

A partir de este sábado 9 de octubre (6 p.m.TV: Univision y TUDN) ante los NY Red Bulls la tropa del técnico Phil Neville tiene que comenzar a sumar de tres.

“Mi trabajo es seguir creyendo que las cosas pueden cambiar rápidamente. La diferencia en puntos va aumentando y el tiempo ya está corriendo”, dijo Neville. “Tenemos siete partidos restantes, vamos a tener que cinco o seis de esos partidos. Hemos hecho eso, hemos tenido una racha así. Ese es el tipo de racha que necesitamos tener”.

Neville quedó muy disgustado con el gol anulado por el árbitro Robert Sibiga a Julián Carranza por una supuesta falta el defensa central de los Timbers, Dario Zuparic, el cual hubiera significado el empate 1-1. Y en verdad el técnico lleva razón, fue un simple forcejeo y Zaparic se tiró y engañó al árbitro.

“Pienso que nos robaron. Absolutamente es una mala decisión de arbitraje”, dijo Neville. “Demasiadas veces trato de dar el beneficio de la duda, pero no sé qué están haciendo estos árbitros durante la semana. Claramente un gol de Julián Carranza”

“No lo acepto hoy porque esta es una liga profesional que es una de las más difíciles de ganar y tenemos oficiales que están tomando decisiones tan malas como esa. No es solo una vez. Lo he visto una y otra vez”.

Ciertamente Neville nunca había cuestionado el trabajo arbitral hasta este domingo, cuando explotó, señalando incluso el VAR y el arbitraje en general.

“He visto la jugada tal vez cinco o seis veces y ni una sola vez creo que fue falta”, comentó el DT. “Gastamos millones en el VAR para verificar decisiones como esta y no sé en qué están pensando. Es probablemente la peor decisión que hemos tenido esta temporada”.

Esta semana el Inter está a la espera del alcance de las lesiones de Nicolás Figal, Gregore y Brek Shea, quienes regresaron a la alineación titular y tuvieron que abandonar el campo en Portland por molestias musculares.

Los próximos encuentros de Miami son NY Red Bulls, Columbus Crew, Atlanta United y New England Revolution, todos ellos fuera de casa, y Toronto, Cincinnati y New York City en el DRV PNK Stadium en Fort Lauderdale.

La dura travesía que han tenido que el Inter Miami hasta llegar aquí no merece lo que el equipo está dando. No lo merecen sus propietarios Davis Beckham ni los hermanos Jorge y José más como tampoco lo merece su incondicional afición después de tanto esperar.

No se puede jugar con los sentimientos de miles de personas tomando decisiones caprichosas, jugando como les place. Un equipo que no sabe ni pararse ni correr a pesar de que la mayoría de sus titulares han jugado en ligas de primer nivel. Los árbitros de la MLS dejan mucho que desear, pero no puede ser eso una excusa, el equipo tiene que comenzar a jugar.

Esta historia fue publicada originalmente el 4 de octubre de 2021 3:08 pm.