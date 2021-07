“El Profeta” cubano que boxea con España: ‘salgan de esa retrógrada Revolución que no sirve para nada’

El boxeador Enmanuel Reyes Pla tiene mucha fe de que estará en lo más alto del podio en Tokio y este viernes 30 de julio buscará salir airoso de un gran reto que podría allanarle el camino al título.

El púgil español, nacido en La Habana y apodado ‘El Profeta’, enfrentará al cubano Julio César La Cruz en los cuartos de final de la división de -91 kilogramos.

Afirma que espera cobrar las cuentas pendientes que tiene con el pugilista conocido como “La Sombra” y que se coronó en los Juegos de Río 2016.

“Sí, vamos a hacer esa revancha, ahora por España. Gracias a Dios tengo la oportunidad y el viernes vamos a por todas, a buscar el oro y a buscar ese pase a semifinales’’, expresó Reyes Pla al portal Ok Diario.

Asi fue el debut hoy del cubano Emmanuel Reyes Pla @EnmanuelPla con #España en los #JuegosOlímpicos de #Tokyo.

Pla derrotó por KO al kazajo Vasili Levit (subcampeón olímpico) en el segundo asalto. Su sieguente duelo será ante Julio César la Cruz, el próximo viernes 30 de julio. pic.twitter.com/VY6K8OQeTL — Play-Off Magazine (@PlayOffMagazine) July 27, 2021

Pero con la misma pegada que liquidó en el segundo asalto al kazajo Vasili Levit, actual subcampeón olímpico, en su pelea anterior, Reyes Pla toma partido cuando se le pregunta por lo que sucede en la isla que lo vio nacer.

En la entrevista con el medio español Reyes Pla mostró su apoyo a las recientes manifestaciones del pueblo cubano contra el régimen y envió un contundente mensaje: “espero que salgan de la retrógrada revolución esa que hay que no sirve para nada’’.

Con 29 años, “El Profeta” tiene muy claro lo que quiere en la vida desde que salió de Cuba en 2016 en una extenuante y peligrosa odisea que lo llevó a Moscú donde permaneció encerrado cuatro meses en un apartamento por temor a ser detenido, luego a Bielorrusia, a un centro de refugiados en Austria y un albergue de reclusión de migrantes en Alemania hasta poder reencontrarse con su familia en La Coruña.

Con esa hoja de ruta fresca en su memoria le era imposible mantenerse ajeno a lo que sucede en la isla a este pugilista nacionalizado español en enero de 2020.

“No sé mucho, pero las cosas no están bien. El pueblo de Cuba está luchando por su libertad y eso es bueno. Yo renuncié a la ciudadanía cubana para hacerme español y es el país que ahora voy a defender. Con los cubanos estoy identificado en la sangre y me alegro por ellos. Ojalá y puedan salir adelante, que consigan su independencia y salgan de la retrógrada revolución esa que hay que no sirve para nada. Que sigan luchando y patria y vida’’, comentó Reyes Pla quien está convencido que no es una tarea fácil.

“Para tumbar a una dinastía no lo puedes hacer en un día. Hace falta meses y años y que lo luchen porque van a obtener su victoria, como nosotros aquí’’.