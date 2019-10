En el aire la pelea más esperada de la UFC por un presunto dopaje

La pelea más esperada de la UFC está literalmente en el aire. Nate Díaz indicó que no viajaría a Nueva York para enfrentar el 2 de noviembre a Jorge Masvidal si no se aclaraba primero una supuesta violación de dopaje, algo que él niega de manera vehemente.

Díaz acudió a sus redes sociales para revelar que se le había encontrado un resultado positivo en una prueba administrada por la USADA, la entidad que trabaja directamente con la UFC para combatir el uso de sustancias prohibidas en el circuito más importante de Artes Marciales Mixtas.

Según sus propias palabras, a Díaz se le informó que le habían encontrado “altos nivels’‘ de alguna sustancia que podría haberse originado en un sumplemento contaminado, aunque no específico de qué sustancia se trataba.

“Me importa un carajo el dinero sobre mi dignidad y mi legado’‘, escribió Díaz. “No voy a jugar con esta mi..... No voy a quedarme callado y tranquilo, esperando el resultado de todo al final de la pelea. Eso sería mentir’‘.

El equipo de Masvidal pareció sorprendido por la noticia y se enteró de todo por la publicación de Díaz, pero el cubanoamericano respondió de manera clara para rescatar un evento que puede ser el mayor de la temporada en términos de publicidad y bolsa.

Masvidal indicó que con la la aceptación del organimso antidopaje o no, él estaba dispuesto a enfrentar a Díaz bajo cualquier circunstancia, más allá de lo que dictaminara la alta gerencia de la UFC.

“Tu no eres el más malo del juego [yo lo soy], pero sí eres uno de los más limpios’‘, escribió Masvidal. “Nate Díaz, espero verte el 2 de noviembre. Sé que tu nombre está limpio. No necesito que la USADA me diga nada’‘.

De caerse este evento planificado para al Madison Square Garden, las repercusiones deportivas y financieras serían desfavorables para todos los implicados y al momento de redactar esta nota no había una reacción del presidente de la UFC Dana White.

Ahora vendrá un período de escrutinio para determinar lo sucedido, pero no es primera vez que un suplemento contaminado hace mella en la integridad e imagen de un gladiador de este circuito, como le sucedió al cubano Yoel Romerok, quien ganó una batalla legal contra la empresa que fabricaba unos productos que le hicieron fallar una prueba y perder varios meses de carrera.

Lo cierto es que esta situación pone en jaque la UFC 244 y los amantes de este disciplina cruzan los dedos para que todo se aclare antes de que sea demasiado tarde.