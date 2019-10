Amantes de la UFC, no teman. La gran pelea entre los tipos malos sigue en pie

La pelea entre Jorge Masvidal y Nate Díaz (d) por el título informal de “Hombre Más Malo sobre el Planeta Tierra’’ está más viva que nunca y continuará según lo planeado por la UFC en el Madison Square Garden de Nueva York.

Amantes de las Artes Marciales Mixtas, no teman. La pelea entre Jorge Masvidal y Nate Díaz por el título informal de “Hombre Más Malo sobre el Planeta Tierra’‘ está más viva que nunca y continuará según lo planeado por la UFC en el Madison Square Garden de Nueva York.

Una presencia de supuestos “niveles elevados’‘ de una sustancia prohibida en el organismo de Díaz hiciero presagiar lo peor, pero el gladiador quedo libre de cualquier implicación de dopaje por la USADA, agencia empleada por muchos organismos deportivos para administrar pruebas de limpieza.

“La pelea vive’‘, excribió en sus redes sociales Dana White, presidente de la UFC. “Sabía un ciento por ciento con seguridad que Nate no estaba tomando nada para engañar’‘.

En un examen fuera de competencia efectuado en octubre, Díaz dio positivo a la sustancia Ligandrol que estimula el crecimiento muscular, pero la USADA logró seguir el camino de origen y determinó que estaba dentro de un suplemento natural -orgánico, vegetariano y multivitamínico- que el guerrero había consumido.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Díaz siempre había proclamdo su inocencia e incluso dijo que se retiraba de la pela contra Masvidal hasta que no se limpiara su nombre y legado como uno de los grandes exponentes de las Artes Marciales Mixtas.

La posibilidad de la cancelación de uno de los eventos potencialmente más atractivos y con alto perfil de mercado y finanzas, lanzó una onda expansiva que se regó como pólvora entre expertos y fanáticos.

“Díaz no ha violado ninguna política antidopaje, no ha sido suspendido y no está sujeto a ningún tipo de penalidad’‘, apuntó la UFC en un comunicado de prensa. “Adicionalmente, la UFC ha sido informada por expertos independientes que la cantidad encontrada en el organismo de Díaz es significativamente limitada’‘.

Desde un principio, Masvidal había dejado en claro que creía en la honestidad de Díaz y que estaba dispuesto a enfrentarlo más allá de lo que dictaminara la USADA.

Tras ese susto inicial, vuelven a reanudarse los planes para seguir adelante con la UFC 244 este 2 de noviembre, la fecha más importante del calendario para los deportes de combate.

En esa jornada no solo se efecutará el esperado choque entre Masvidal y Díaz, sino que DAZN presentará el choque de boxeo entre Canelo Alvarez y Sergey Kovalev por un título mundial en las 175 libras, mientras que ESPN y Premier Boxing Champions también realizarán veladas importantes