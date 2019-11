Mario Iván Tabares, un rebelde con causa, se descubre a sí mismo en una autobiografía

MARIO IVAN Tabares, uno de los grandes tenistas de todos los tiempos en Cuba, presenta un libro sobre su vida.

Mario Iván Tabares cambió la raqueta por la pluma. Durante unos meses, quien fuera el mejor tenista de las últimas seis décadas en Cuba vivió un profundo proceso de revisión personal durante la escritura de un libro autobiográfico que será presentado en Miami.

Junto con Juan Pino, Tabares lleno un momento único e irrepetible para el tenis antillano y un país que de pronto supo que era la Copa Davis y los torneos challanger, el Roland Garros y Wimbledon. Cuando él se fue, el deporte blanco también desapareció de La Habana. O ya nunca fue el mismo.

Escrito en colaboración con el periodista Omar Claro, Iván, dentro y fuera de la pista es una obra que lleva como dos manos en una misma raqueta la vida personal y deportiva de Tabares, que muestra al ser humano dentro del tenista. Será presentado el 3 de diciembre a las 7:00 PM en el American Museum of The Cuban Diaspora (1200 Coral Way, Miami, Florida 33145).

¿Qué te motiva a escribir este libro?

“Desde el momento en que llegué a Estados Unidos en 1994, una prima que escuchó mi historia me preguntó que cómo yo que era el tenista número uno de Cuba tuve que irme del país. No entendía ese proceso de escapar en busca de libertad. Ese me inspiró. Me tomó tiempo, pero aquí está’‘.

Ahora eres un maestro reconocido.

“Para mí dejar de jugar y convertirme en instructor fue un poco duro. Yo llegué con apenas 30 años y quería seguir en el circuito. Era el 330 de la ATP, estaba en buena forma, pero me vino una propuesta muy buena para enseñar y después de pensarlo unos días con algo de tristeza, acepté’‘.

¿Y cómo te ha ido de instructor?

“Imagínate que llevo toda una vida. Llevo 25 años en esto, pero también he seguido compitiendo en el circuito senior de los Estados Unidos y a nivel internacional. He ido a mundiales. Ese me ayuda a combatir la nostalgia. No puedo quejarme’‘.

Juan Pino y tú crearon un momento irrepetible en el tenis cubano en los 80.

“Pino y yo dimos ese salto de calidad, junto con Antonio Brito, quien era entrenador e hizo un gran cambio en la metodología de la enseñanza e incorporó técnicas modernas. Fuimos los primeros en exigirle al lINDER (Institudo de Deportes) que nos permitiera participar en los torneos satélites, que es la primera etapa que da puntos para el ranking’‘.

¿Cómo lograron convencer a los jerarcas del deporte?

“Les hicimos ver que para ganar torneos Centroamericanos y Panamericanos, que es lo que ellos querían, debíamos competir más y mejor. Antes de eso solo jugábamos torneos en países socialistas y algunos eventos de menor envergadura. Nosotros logramos cambiar eso’‘.

Había mucho prejuicio con lo profesional...

Para que tengas un ejemplo, en Cuba quitaron la Copa Davis en 1959 y nosotros los convencimos de que era importante participar. Empezamos en 1987 y seis años después estábamos en el mundial. Algo impensable. El INDER no estaba preparado para el éxito de nosotros. Nos adelantamos al tiempo. Exigimos mucho y nos daban poquito. Hasta que un día nos bloquearon por completo’‘.

¿Cómo fue?

“En 1989 logramos que me dejaran participar en cinco torneos Challanger, que es una categoría superior. Voy a Brasil y gano dos de esos tornos, a jugadores que estaban entre los 50 mejores. Yo tenía mucha motivación y al cerrar el año estaba en el puesto 131 del mundo. Pensaba que eso iba a abrir más puertas’‘.

Evidentemente no fue así.

“Preparamos un plan de participar en 12 torneos en superficie rápida y pensaba que en el 1990 iba a terminar entre los mejores 100 del ranking, pero al INDER no le interesaba mi éxito personal y me lo dijeron claro. Solo querían que participara en los Centroamericanos de México. Me dijeron que no iban a regresar a la etapa del deporte rentado y que solo importaba el deporte revolucionario’‘.

Quién sabría adonde hubieras llegado.

“Según los pronósticos y por los resultados a los tenistas que había enfrentado y vencido, habría podido ubicarme entre los 50 mejores del mundo, pero aquello me mató los deseos de seguir adelante, al menos en aquellas condiciones’‘.

¿Qué cosa nueva encontrará el lector en tu libro?

“Muchas cosas mas allá del deporte, desde mi nacimiento en el pueblito de Pijirigua en la cocina de la cosa, porque mi abuela era comadrona, hasta mi crecimiento dentro de una familia revolucionaria, sobre todo mi padre, y todos los conflictos personales que eso propició’‘.

¿Qué descubriste de ti que no conocías durante la escritura?

“Qué puedo relatar historias. Me ayudó a reflexionar, entender errores del pasado, aprender a perdonar, a verlo todo desde un punto de vista más racional y civilizado. Siempre fui muy rebelde’‘.

