El judo se va a integrar muy bien a lo que viene pasando en las MMA, afirma maestro cubano

MANOLO POULOT en el gimnasio Young Tiger. El legendario judoca espera comenzar a dar clases pronto en EEUU.

Manolo Poulot está listo para iniciar un nuevo capítulo en su carrera. El único campeón mundial de América Latina y Cuba en en el Judo se encuentra en Estados Unidos con la expectativa de seguir su labor de maestro y trabajar con las nuevas generaciones que practican este arte marcial.

Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney, el momento más grande de su carrera se produjo en 1999, cuando subió a lo más alto del podio en la cita del orbe de Birmingham, algo que quedará para la historia y siempre será motivo de orgullo para el antillano.

Nacido en Guantánamo y criado en Santiago de Cuba, Poulot llega en un momento donde el Judo sigue con mucha fuerza en este país y se utiliza como una de las herramientas para los distintos circuitos de combate en las MMA, de modo que su experiencia habrá de servirle de mucho una vez que comience su magisterio.

¿Cómo llegas a los Estados Unidos?

“Era el entrenador de la selección nacional masculina de México, pero era muy complicado trabajar allí, donde la idiosincrasia del atleta es muy diferente a la del cubano. Llevo un año y dos meses en este país, buscando una nueva oportunidad y abriendo puertas para continuar cerca del deporte’‘.

¿De que manera visualizas tu futuro aquí?

“Pienso que abriré esas puertas. Hay que recordar que el judo está reconocido por la UNICEF como uno de los deportes para desarrollar el aprendizaje de ninos de cuatro anos a 12 anos. Mi primera idea es trabajar con los pequeños, abrir una escuela de judo, y aplicar eso a los deportes de combate, a las Artes Marciales Mixtas que han cobrado mucho auge’‘.

¿Qué nivel de judo has encontrado en este país?

“El judo americano siempre ha tenido tradición, con muy buenos judocas, es muy competitivo. Vengo a aportar en lo posible, a transmitir mis conocimientos a las nuevas generaciones. Solo espero tener los papeles en regla para comenzar mi trabajo’‘.

¿Cómo repasas tu carrera?

“La deuda que tengo fue no haber sido campeón olímpico, pero en Sydney 2000 di el máximo de mí. Estoy orgulloso con lo que he logrado. No llegué a lo más alto del podio olímpico, pero entregué mi mayor esfuerzo, que es lo mejor que puede hacer un atleta’‘.

¿Cómo ves el judo a nivel mundial?

“Muy bien, hay un nuevo presidente de la Federación Internacional, Marius Vizer, que está buscando maneras de hacer el judo más versátil, más vistoso, y creo que es algo que se está logrando’‘.

¿Cuál es tu visión del judo dentro de las MMA?

“El judo es una de las artes marciales que más disciplina tiene. El judo se va a integrar muy bien a lo que está sucediendo en las MMA’‘.

¿Le temes al futuro?

“No, soy un chico que salió de Santiago de Cuba. No le temo al futuro. Creo que el futuro me proveerá algo lindo’‘.