Uno no sabe la candela en que se mete hasta verse en ella. Voy a Bellator a ser campeón, afirma Yoel Romero

YOEL ROMERO junto a Jorge Masvidal (d) en un encuentro con aficionados en el gimnasio American Top Team.

El Soldado de Dios está más presto que nunca a cerrar filas con su fe. Convencido de que todo pasa por un designio superior, Yoel Romero acepta su nuevo capítulo en Bellator con la humildad del recién llegado, pero convencido de que le aguardan cosas grandes en lo adelante.

Si el despido de la UFC le tomó por sorpresa en un inicio, la cantidad de ofertas que recibió para continuar combatiendo le dejaron saber cuán apreciados eran sus servicios, como prueba de que algo bueno había hecho en este mundo, algo que también reafirmaron los miles de aficionados que acudieron a la reapertura de su gimnasio de American Top Team.

Considerado uno, sino el mejor, de todos los guerreros que jamás alcanzaron una faja de campeón, el cubano - a sus 43 años- espera subir a lo más alto en Bellator en la división de las 205 libras, donde la profundidad del talento asusta, pero no a él que siempre va acompañado de una confianza a prueba de balas.

¿Cuánto te ilusiona este nuevo capítulo en tu carrera?

“Este reto de Bellator es una gran encomienda que la vida me ha dado. Esta es una empresa con muchos años de buena competencia y con atletas relevantes, con historia. Le doy gracias a Dios por haber puesto esto en mi camino. Tomo esto con mucha ilusión, con devoción. Quiero aportar mi experiencia’‘.

En términos de experiencia, pocos tienen la tuya, desde tus días amateurs.

“Entre sin experiencia ninguna. Fui directo al matadero, a la candela y tuve que aprender en medio del fuego. Se sabe la calidad del oro dentro del fuego. Acumulé mucha experiencia en la UFC, donde combatí contra leyendas como Lyoto Machida, Robert Whittaker, Luke Rockhold, Chris Weidman, Tim Kennedy. Tuve el placer de competir con ellos’‘.

¿Qué te faltó?

“Me hubiera gustado pelear con Anderson Silva. Lo he dicho en otras veces, que independientemente del resultado, lo hubiese tomado como experiencia y para poder decir en el tiempo por venir que pude competir, que pude medir guantes con esta gran leyenda. Espero algún día aunque sea poder entrenar con él’‘.

Hablas de entrenar, muchos lo quieren hacer contigo...¿que significa ser maestro?

“Primero es una bendición impartir estos conocimientos que Dios me ha permitido tener. Hay personas con conocimiento, pero no pueden transmitirlo. Hago lo que me gusta y lo puedo transmitir. Eso es una bendición. Cuando tienes un talento y no lo compartes, se estanca’‘.

Y ahora tu gimnasio tiene el SOLDADO DE DIOS, como nombre principal.

“Otro motivo para darle gracias a Dios. Me ha dado la bendición, así como tener al profesor Pedro Lay al lado mío también es una bendición. De él he extraido conocimientos y ahora me toca a mí compartirlos. El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija’‘.

¿Cómo te ves entre los ligero pesados de Bellator?

“A veces uno no sabe la candela en que se mete hasta que dentro de ella. Yo me estaba preparando para 205 o 185 en la UFC. Nos estábamos preparando sin saber lo de Bellator y menos en 205 libras. Pero era como si el espíritu nos dijera que había que moverse. Me siento fuerte, rápido’‘.

Esta muy fuerte la categoría...

“Me siento como aquel Romero que llegó a la UFC, sabiendo que tengo muchos talentos delante, pero que debo quitarlos a todos. Que debo entrenar como un retador que quiere ser campeón. Veo talentos consagrados, con campeones, ex campeones y un rey ruso como Vadim Nemko que ha plantado su bandera. Y yo vengo a tomarla’‘.

¿Qué sientes cuando ves el apoyo del público mundial a tu figura?

“Que Dios ha estado conmigo. Ha tenido misericordia de mí. Dios ha visto como me dedico a mis entrenamientos y el ha querido darme esa bendición. Ha visto que hay transparencia en el atleta, en el hombre. Que no hay mentira