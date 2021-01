Bare Knuckle espera anotar un touchdown en Tampa. Boxeo a mano limpia regresa pronto a Miami

Para Dave Feldman se trata del Super Bowl antes del Super Bowl. El presidente de Bare Knuckle Fighting Championship espera que el evento del 5 de febrero en Tampa, horas antes de que Tom Brady y Pat Mahomes salgan al emparrillado, sea el mayor en la historia de la empresa. JORGE EBRO

Un deporte en franco crecimiento, el boxeo a mano limpia -como muchos le conocen- pondrá a prueba su capacidad de arrastre con el debut de Paige VanZant, quien fuera muy conocida por su paso en la UFC y es una celebridad en redes sociales.

Después de Tampa, BKFC regresaría a Miami con muchas figuras de mucho alcance local como Luis Palomino, Héctor Lombard y Ulysses Díaz, pero por ahora Feldman espera anotar un touchdown con su KnuckleMania -PPV en el app de la empresa y por FITE.TV- y su versión brutal del boxeo.

¿Es este el show más importante en la historia de BKFC?

“Es un gran show para nosotros, una especie de reivindicación. Mucha gente decía que no estaríamos después de dos shows, después que no pasaríamos los 10 y que íbamos a fallar. Aquí estamos, escalando montañas y haciendo cosas que nadie pensó que podíamos hacer’‘.

Dos días antes del Super Bowl...

“Estamos recibiendo mucho interés, porque no hay mucha acción, no hay muchas fiestas, no hay muchas cosas pasando, pero nosotros sí estamos pasando. Seremos una atracción en Tampa. Vamos a vender todos los boletos y tenemos a la súper estrella Paige VanZant. Así que es un sentimiento fantástico al ver cómo estamos creciendo’‘.

¿Qué impacto esperas de VanZant?

“Ella no solo tiene seguidores de sus peleas, ella tiene cuatro millones de seguidores y diría que un 75 por ciento de esos ni siquiera saben de ella porque es bonita, porque es modelo y estuvo en Danzando con las Estrellas. Esos son los nuevos fanáticos que podemos traer. Estamos muy esperanzados en lo que ella puede traer y ella misma tiene altas expectativas. Tiene que ganar’‘.

¿Ha sido duro mantener la empresa durante el COVID?

“Si estuviéramos en un lugar diferente y pudiéramos hacer más shows sería diferente, pero es duro sin tener el ingreso de las entradas. Cuando la puerta queda reducida a un 25 por ciento, no podemos capitalizar ni hacer los shows que queremos. Guerreros de todo el mundo nos llaman para estar con nosotros. A pesar de todo queremos hacer 22 shows. Si el mundo mejora, vamos a explotar’‘.

¿Están pensando rebasar las fronteras de Estados Unidos?

“Tenemos un show planeado para el 5 de marzo en Tailandia. También estamos abriendo un centro de entrenamiento allí, queremos hacer un show en Inglaterra para abril, pero tenemos planes para Rusia, Vietnam, pero el COVID tiene que cooperar. Afortunadamente, hemos triplicado la base de fanáticos, hemos crecido en redes sociales’‘.

Shaquille O’Neal dijo que ustedes eran el futuro de los deportes de combate.

“El vino a un show y al día siguiente le pregunté por texto si le había gustado. Me respondió que no le había gustado y yo me preocupé, pero luego escribió que le había encantado, que era lo mejor que había visto en vivo. Estamos viendo cómo lo podemos involucrar más. Tenemos que capitalizar ahora que el hierro está caliente’‘.

¿Por qué seduce el Bare Knuckle?

“Son dos rounds de acción constante, el ring es chico y los golpes son a puño descubierto. Es algo real, lo más real posible. Las MMA son buenas, la UFC es fenomenal, pero a medida que va siendo más regulada no es tan emocionante. A veces pasan mucho tiempo uno encima del otro, el clinch dura demasiado. En BKFC eso no sucede’‘.

¿Cuándo regresan a Miami?

“Hay una gran posibilidad de que regresemos a Miami el 16 de abril y pudiera ser en el Hard Rock Stadium, donde tendrá lugar la pelea del Canelo Alvarez. Miami es mi casa fuera de casa, posiblemente hasta me mude, porque es un lugar para vivir y trabajar. Queremos al menos tener cuatro shows allí. Luis Palomino, Ulysses Díaz, Héctor Lombar, Thiago Alves estarían peleando en ese show’‘.

Una última pregunta, ¿quén gana el Super Bowl?

“En tampa...tienes que ir con Tampa