A Rafa Nadal se le abre una buena posibilidad de conquistar por fin el Miami Open

Rafael Nadal devuelve una bola durante la final masculina en el Miami Open contra Roger Federer en el Crandon Park Tennis Center, Key Biscayne, el 2 de abril del 2017. pfarrell@miamiherald.com

El Miami Open es el único gran torneo del calendario ATP que no ha ganado el tenista español Rafa Nadal, a pesar de ser muy querido en la Capital del Sol; pero tal vez en esta edición del 2021 lo pueda conquistar.

Resulta que después del primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia (del 8 al 21 de febrero), el próximo gran torneo es el Master 1000 de Miami (del 24 de marzo al 4 de abril), por lo que Nadal podría llegar con el descanso y el enfoque necesario para poder levantar el trofeo.

En las anteriores ediciones Rafa a veces no podía llegar por las lesiones o no llegaba fresco tras participar en el otro Master 1000, el BNP Paribas Open, en Indians Wells; sin embargo, este año ese torneo ha sido cancelado y no hay otro de categoría en tod este tiempo.

De momento la organización, que dirige James Blake, está trabajando con las autoridades para poder celebrar el Miami Open 2021 con todas las garantías necesarias, después de haber sido suspendido en el 2020, aunque va a tener algunos cambios.

Todos los partidos se jugarán en las canchas exteriores y la cancha de tribuna servirá como cancha central, por lo que no se instalará la cancha dentro del Hard Rock Stadium.

Aún no se conoce el número de aficionados que podrá asistir a los partidos, ni cómo funcionará la movilidad por las distintas canchas del recinto de Miami Gardens, donde se mudó el torneo en el 2019, tras 32 gloriosos años celebrándose en Key Biscayne. Lo que sí es seguro es que este año no habrá récord de asistencia.

“En las próximas semanas se tomará una decisión con respecto a la asistencia de los fanáticos en persona, luego de una consulta adicional con las autoridades locales, estatales y federales; y profesionales médicos”, expresó la organización en un comunicado.

“En caso de que haya disponibilidad de asientos limitados, se dará prioridad a la compra a los clientes actuales con paquetes de boletos. Continuaremos manteniéndolo actualizado a medida que haya más información disponible”, añadió.

En la página oficial del Miami Open (https://www.miamiopen.com/tickets/) se puede ver las diferentes ofertas y paquetes de compra de tickets para este torneo y el próximo.

No estaría mal, porque podría ser esta la gran ocasión de poder ver a Nadal ganar por fin el ansiado título y presenciar la batalla entre los mejores tenistas del mundo tanto en hombres como en mujeres.

Actualmente Rafa es el número dos del mundo, por detrás del serbio Novak Djokovic y por delante de Dominic Thiem, quien a su vez aventaja al ruso Daniil Medvedev y al suizo Roger Federer en ese orden.

En la rama femenina las primeras cinco en ese orden son Ashleigh Barty (AUstralia), Simona Halep (Rumania), Naomi Osaka (Japón), Sofia Kenin (Estados Unidos) y Elina Svitolina (Ucrania).

Se espera que todos ellos puedan asistir al Master 1000 de Miami.