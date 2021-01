¿Por qué este youtuber buscó en Miami a Jorge Masvidal? Los secretos del Gamebred vs Askren

A Jake Paul le gusta Miami. No solo tuvo aquí su debut profesional, cuando el 30 de enero derrotó a AnEsonGib, sino que ahora ha establecido una especie de cuartel general para su próxima pelea del 17 de abril contra Ben Askren, el mayor reto que enfrenta en su controversial carrera de boxeo.

Este youtuber ha decidido venir a la Capital del Sol en busca de otra cosa: consejos de Jorge Masvidal, el campeón BMF que derrotara en julio del 2019 a Askren por la vía del nocaut con un golpe de rodilla que se volvió sensación por ocurrer a solo cinco segundos desde el sonido de la campana.

Con ese triunfo, Masvidal se abrió las puertas a un nuevo contrato de ocho peleas con la UFC y a un choque contra Nate Díaz en el Madison Square Garden que le hizo ganar el cinturón de Baddest Motherfucker on Earth, entregado ni más ni menos que por Daywne “The Rock’‘ Johnson.

¿Pero qué puede mostrarle Gamebred al youtuber? Masvidal es un guerrero cuya fortaleza es el striking, que viene de una tradición de peleas callejeras y sabe boxear. Posee unos maestros formidables en American Top Team, especialmente Paulino Hernández.

Sin embargo, Masvidal no es un boxeador en el justo sentido de la palabra y su triunfo sobre Askren se produjo no precisamente con un impacto de sus manos. Con apenas cinco segundos compartidos con Askren en el octágono, no habría mucho que decir sobre “secretos’‘.

Paul, en realidad, busca mucho más que estos secretos. Busca la foto y el pedazo de video que ya colgó en sus redes sociales y en su canla de Youtube. Busca, en realidad, el aura y el prestigio de Masvidal, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocibles a nivel mundial dentro de los deportes de combate.

En números fríos, pudiera decirse que Masvidal solo va por detrás de Conor McGregor en términos de popularidad y arrastre a a la hora de vender Pagos Por Ver. Ya superó el millón de ventas en sus últimas dos presentaciones y, si se concreta su choque ante Colby Covington, lo haría por una tercera ocasión sin duda alguna.

Ya con el momento compartido, la foto tomada y el video subido a redes, lo mejor que hace ahora Paul es buscar un coach basado en el boxeo de manera rotunda. Después de todo, su encuentro con Askren no será en una jaula sino en un cuadrilátero.

Askren es uno de los grandes luchadores de su generación. Fue elgido dos veces el mejor wrestler universitario, asisitó a unos Juegos Olímpicos, conquistó fajas mundiales en Bellator y ONE Championship. No es un boxeador puro y duro, pero debe haber entrenado bastante el striking en su carrera profesional.

Este no es otro youtuber ni un ex jugador de la NBA -los otros dos oponentes previos de Paul- sino alguien que sabe lo que hace y dese ya hago votos para que Askren tenga tanto éxito que le quite las ganas de volver a subir a un ring. Cada vez que un personaje de estos pelea, solo está saqueando al boxeo.

Pero por el momento, que Jake Paul disfrute de Miami.