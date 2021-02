Yoel Romero con fecha para volver a la jaula en Bellator y contra un rival muy peligroso

Yoel Romero ya tiene fecha para volver a la jaula. El Soldado de Dios será parte de un Grand Prix en la división ligero pesada de Bellator, donde ocho de los mejores guerreros del planeta lucharán por la faja de campeón del circuito de artes marciales mixtas y un premio de $1 millón.

Como se especulaba, Romero enfrentará en la primera ronda del torneo a Anthony Johnson, quien al igual que el cubano formara parte del roster de la UFC y tras convertirse en agente libre firmó con la empresa rival para darle un nuevo contenido a su carrera.

La noticia fue confirmada en una conferencia de prensa donde se anunció que Belltator regresaba a la cadena Showtime, una movida que potenciará a la entidad liderada por Scott Cooker y le dará una mayor plataforma a los gladiadores como el de Pinar del Río.

“Estoy muy ilusionado con esta nueva etapa de mi carrera’’, comentó Romero, quien sigue vigente en los deportes de combate a los 43 años. “Sé que enfrento a un peleador muy complicado, muy duro y difícil, pero esos retos son los que me impulsan a ir al gimnasio y trabajar más fuerte. Esto va a ser muy bueno para mí’’.

Romero y Johnson competirán con otros seis luchadores de alto calibre donde sobresalen el campeón vigente, Vadim Nemkov, y el que fuera doble coronado de Bellator Ryan Bader, además del legendario Lyoto Machida y el conocido Corey Anderson.

Las primeras dos etapas del Grand Prix tendrán lugar los viernes 9 y 16 de abril para dar más adelante paso a dos etapas semifinales y un evento decisivo, donde se medirán los ganadores de ambas llaves por el millón y el cinturón dorado con colores rojo y plata.

“Cuando veo a tantos excampeones, campeones, guerreros de primera magnitud que vienen de la UFC me digo que este será un torneo muy bueno’’, agregó Romero, quien realizó la mayor parte de su carrera en las 185 libras. “También me siento contento de estar en las 205 libras y no tener que cortar tanto peso’’.

Durante una década, Romero fue uno de los grandes animadores de la UFC con victorias inolvidables sobre Chris Weidman y Luke Rockhold, además de un par de encuentros muy cerrados con el entonces campeón Robert Whittaker y el actual rey mediano Israel Adesanya.

La noticia de que había salido del establo de peleadores de la UFC sorprendió a muchos, pero no pasaría mucho tiempo antes de que Belltaro tocara a su puerta en el gimnasio de American Top Team ubicado al sur de Miami, donde ahora se encuentra en doble condición de practicante y maestro.

Cooker, presidente de Bellator, en principio no estaba muy inclinado a firmar al cubano, pero al percatarse de su popularidad y la llegada de otros nombres como Johnson, le hicieron de opinión para crear un torneo que, sin duda, despertará el interés de los aficionados.

Romero es una verdadera leyenda viva de los deportes de combate, pues ganó su primera Copa Mundial en 1998 con varios títulos centro y panamericanos, además de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, de modo que mantenerse en la élite de las artes marciales mixtas en el 2021 ya de por sí es un logro enorme.

“Muy pocos tienen ese espíritu de Yoel Romero, ese cuerpo privilegiado y esa mente que le hace seguir adelante’’, apuntó su entrenador Pedro Lay. “Yoel seguirá haciendo historia. Va a Bellator con el deseo de ser campeón. Lo que no pudo lograr en la UFC, lo alcanzará en Bellator’’.