Pego más duro que Jorge Masvidal. Si Usman intenta llevarme al suelo, lo voy a enterrar con mi Jiujitsu

Durante casi una década, Kamaru Usman y Gilbert Burns compartieron equipo y confidencias. De acuerdo con el retador de Brasil, deben haber sostenido más de 200 rounds de sparrings mientras se preparaban para sus respectivas peleas. Todo eso cambió sin embargo, cuando se pusieron en ruta de colisión por el título del mundo en la división welter.

El choque entre el campeón Usman y Burns tendrá lugar este sábado en Las Vegas en un evento de Pago Por Ver largamente esperado por toda la afición que espera un espectáculo de estilos entre la lucha proverbial del rey vigente y el Jiujitsu esplendoroso del sudamericano.

Burns, quien entrenó mucho tiempo en Miami con el profesor de boxeo Jorge Rubio, habló con El Nuevo Herald horas antes de su gran pelea, con la confianza de que este 13 de febrero le levantarán la mano y anunciaran a los cuatro vientos “y el nuevo...’‘.

¿Qué has hecho en las últimas semanas?

“He trabajado muy duro, he hecho un campamento como nunca antes, porque como nunca antes tuve la oportunidad de hacer algo histórico en la UFC. Sobre todo, he redondeado mi juego de guerrero. Voy fortalecido en todos los aspectos deportivos y, sobre todo en el mental’‘.

Hablabas de 200 rounds de sparrings con Usman, ¿a quién beneficia esto?

“Trabajamos juntos durante mucho tiempo y conozco bien sus fortalezas y debilidades. No solo en lo que ha mi respecta, he conversado mucho con los entrenadores que estuvieron a su lado, gente que le conoce profundamente. He sumado esas experiencias y eso va de mi lado’‘.

Usman sobresale en la lucha, tú en el Jiujitsu, ¿qué hay del striking?

“Lo que hay es una mezcla explosiva y agresiva. Estoy listo para pegarle duro y derribarlo de un golpe, pero si si cae nada más y sobrevive en el piso, pues el piso es mi casa y ahí no podrá hacer nada contra mí. En el piso lo acabo con mi juego de Jiujitsu. Si quiere hacer lucha, que la haga, tengo más herramientas’‘.

Una vez comentaste que Usman padecía de viejos dolores.

“Kamaru está muy lastimado, sobre todo en las rodillas y los hombros. Yo lo veía después de cada pelea en su períodos de recuperación. Entre dos peleadores de nivel muy parecido, el más saludable tendrá mejor oportunidad de victoria. Soy el más saludable de los dos’‘.

¿No te desesperaste con tanta espera?

“En algún momento sí, y temía que la UFC pusiera alguien por delante de mí. Que Jorge Masvidal me haya reemplazado por lo del COVID lo entiendo, pero luego pensé que podían colocar a otro delante de mí, como una revancha contra el propio Masvidal. Afortunadamente, la UFC fue justa y garantizó mi lugar’‘.

¿Qué sacaste de la pelea entre Masvidal y Usman?

“Pego más duro que Masvidal y tengo un mejor tanque de reservas energéticas para durar cinco rounds a un alto nivel. Soy mucho más peligroso que Masvidal. Si Usman quiere hacer lo mismo conmigo e intentar llevarme al suelo, lo voy a enterrar con mi Jiujitsu’‘.