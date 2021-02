Antes trabajaba para mantener mi carrera, ahora mi carrera me puede mantener, afirma gladiador de Miami

Danny Chávez espera que su segunda presentación este sábado en el evento de la UFC en Las Vegas ante Jared Gordon le abra la puertas de los rankings y un camino hacia peleas más importantes en la principal empresa de MMA.

La primera pelea cambió su vida para siempre. Danny Chávez espera que su segunda presentación este sábado en el evento de la UFC en Las Vegas ante Jared Gordon le abra la puertas de los rankings y un camino hacia peleas más importantes en la principal empresa de Artes Marciales Mixtas.

Conocido como “El Guerrero Colombiano’‘, hávez lleva mucho tiempo en estos trajines de los octágonos, pero su carrera demuestra lo difícil que resulta llegar a las Grandes Ligas de las MMA, así como la recompensa al trabajo duro, porque a este gladiador nadie le regaló nada.

Alumno del gimnasio MMA Masters y veterano de los circuitos locales de combate, Chávez sabe que todos en su país estarán pendientes, pero especialmente los poderes de la UFC que pueden determinar cuan lejos pudiera llegar si suma otra victoria más.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Muy bien, igual que en la vez anterior, pero con la diferencia que ahora tuve tres meses para prepararme. He tenido muchos compañeros que me han ayudado en los sparrings, tratando de imitar a mi contrincante. Mis entrenadores hicieron su tarea, miraron al oponente. Tengo la estrategia para ganar la pelea y el bono de la mejor actuación de la noche’‘.

Tres meses de campamento, ¿qué diferencia hace?

“Ahora pude llegar a la mejor etapa física de manera paulatina, sin acelerar las cosas. En la pelea anterior solo tuve dos semanas y lo hice todo muy rápido. Eso puede agotar el cuerpo. Ahora pude alcanzar mi mejor nivel de manera inteligente, sin forzar nada’‘.

¿Qué te parece Gordon como rival?

“Es una persona con mucha experiencia, una persona que ha pasado por muchas cosas en su vida. Ha tenido muchos retos y realizado varios cambios. Bajó de 155 a 145 libras. Es peligroso, pero en mi opinión técnica, espiritual y mentalmente soy mejor que él’‘.

El debut siempre es importante, ¿hay presión para esta segunda pelea?

“Hay un poquito más de presión, porque hay muchos ojos encima de mí, especialmente de Colombia, pero también voy confiado, porque como te dije tuve mucho tiempo para el campamento, Tengo mucha experiencia en este deporte para ponerme nervioso. Los nervios se acabaron’‘.

Peleaste en muchos lugares y empresas antes de la UFC, ¿cómo ayuda eso?

“Fue el protagonista de muchas carteleras aquí en Miami y en la Florida. Siempre combatí a un alto nivel. Nunca subí a la jaula para tener peleas fáciles, contra gente a la cual podía ganarles. Siempre me enfrenté a los mejores. ¿Qué miedo le voy a tener a Gordon? Ahora es mi tiempo’‘.

¿Qué vendría si ganas esta pelea?

“Cuando la gane, voy a poner a Colombia en el mapa de este deporte, en lo más alto. Ese es mi deseo. Voy a pelear con el número 30 del mundo, así que una victoria me avanzaría en el ranking. Mi meta es llegar a pelear por el título para llevármelo a Colombia’‘.

¿Cuánto cambió tu vida después de ese primer triunfo?

“Mucho. Tengo mucho público que me sigue. Gente con buena vibra y energía. Eso es algo que no tenía El pago estuvo bueno. Ya no tengo que trabajar tanto como antes, aunque sigo dando clases privadas. Antes debía trabajar para mantener mi carrera. ahora mi carrera me puede mantener. Esto ha subido mi nivel’‘.