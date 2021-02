Kamaru Usman quiere ser el nuevo Mister 305 y humillar a Jorge Masvidal en pleno corazón de Miami

Kamaru Usman no solo se conforma con retar a Jorge Masvidal. También quiere verlo humillado en el corazón de su propia casa. El campeón welter no deja pasar oportunidad para llamar la atención del ídolo de Miami y, de hecho, se proclamó como el nuevo “Mister 305’‘.

En una entrevista con ESPN, Usman no solo afirmó que sería el rey de la Capital del Sol una vez que le propiciara una paliza al “Gamebred’‘, sino que se atrevió a sugerir un lugar para esa revancha que es muy conocido por todos y que, sin duda, sería perfecto.

“Yo mando en Miami’‘, expresó Usman. “Miami es mía. El no manda nada en Miami. Tú no mandas nada en Miami si vas a ser vapuleado así como así. Ninguna ciudad quiere un perdedor. Miami es mía. Mando en Miami. Así que, el podrá salir de su casa para pelear en mi arena en Miami...’‘.

Y aquí es donde viene la sugerencia.

“Va a ser un gran lugar para hacerlo’‘, agregó Usman, quien el pasado sábado retuvo su corona welter al vencer por nocaut en el tercer round a Gilbert Burns. “No creo que hayan tenido jamás una pelea de UFC en la AAA Arena, así que sería espectacular’‘.

Cuando se enfrentaron por primera vez en la UFC 251 en julio pasado, Masvidal tuvo cierto éxito en el primer round con su striking, pero luego Usman apeló a su fortaleza en la lucha para presionar al retador contra la jaula y mantenerlo en el suelo sin que pudiera hacer mucho en esa posición.

Habría que recordar varios elementos que Kamaru llama excusas: Masvidal tomó la pelea con solo seis días de anticipación, no tuvo un campamento completo en medio de una larga discusión con la UFC y su presidente Dana White, tuvo que rebajar 21 libras en una semana y viajó a Abu Dhabi sin uno de esos coaches, Mike Brown, contagiado del COVID-19.

Por su parte, Usman de habla de factores que afectaron su rendimiento como la fractura de la nariz en uno de los entrenamientos durante una sesión de sparrings con Justin Gaethje -quien perdiera con Khabib Nurmagomedov en octubre-, lo que preocupó al campeón durante la pelea.

“Todavía el todavía sigue hablando de que me rompió la nariz y que tomó la pelea con solo seis días’’, apuntó Usman. “Dicen que le den tres semanas y que hará algo. ¿Imagina qué? Esto no ha acabado. Te daré un campamento completo. Garantizo que no firmarás, porque esta vez voy a finalizar tu trasero’’.