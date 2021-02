NASCAR vive nueva era con Pitbull y Jordan, afirma presidente del Autódromo de Homestead-Miami

Pitbull y Michael Jordan han dado un nuevo aire a NASCAR, según afirmó el presidente del Autódromo Internacional de Homestead-Miami, el cubanoamericano Al García.

Para la carrera estelar del domingo (3:30 p.m. TV: Fox. Radio: MRN-Sirius Channel 90), la Dixie Vodka 400, García informó que se ha vendido el 18 por ciento de la capacidad del autódromo, que permiten los protocolos de seguridad por el COVID-19, y hasta el miércoles en la tarde solo quedaban 38 boletos VIP.

Igual, para la prueba del sábado (4:30 p.m. TV: FS1. Radio: MRN-Sirus Channel 90), la Xfinity Series 250, quedan solo 1,500 boletos disponibles.

“Ha hecho mucho bien la llegada de Pitbull y Jordan a NASCAR, apoyando a pilotos de las minorías como el mexicano Daniel Suárez y el afroamericano Bubba Wallace”, explicó García.

“Y eso se ha visto reflejado en el fin de semana de la velocidad en Homestead-Miami porque los aficionados han agotado los boletos, han estado preguntado por las carreras, han estado llamado desde todo el país y he visto un entusiasmo como nunca antes había ocurrido”.

Será la primera vez que Armando Christian Pérez, más conocido como Pitbull, llegue al autódromo de Homestead-Miami como propietario del Trackhouse Racing Team.

“Siempre soñé con ser propietario de un equipo de NASCAR porque lo que me encanta de esta serie es que es la historia de los que no tienen opción”, comentó Pitbull. “Cuando nadie cree en ti, uno desarrolla un chip en el hombro. Uno se convierte en un luchador, en una campeón y no teme el fracaso. Quiero decir que el fracaso es la madre del éxito y siempre te enseña”.

Pitbull se siente feliz de que Suárez, al mando de un potente Camaro Chevrolet, sea el piloto de su equipo. La primera vez que el artista escuchó hablar del mexicano fue hace 10 años en una visita que hizo a dicho país y Carlos Slim Jr., el hijo del hombre más adinerado del mundo por esa época, le comentó que había un muchachito de 18 años que se proyectaba como una gran figura.

Suárez fue el primer piloto no estadounidense en ganar un título de NASCAR y lo hizo en el 2016, precisamente en Homestead-Miami, en la Xfinity Series.

“Siento que cada vez todos los miembros de mi equipo hacen que el coche funcione mejor”, afirmó Suárez. “Fue muy divertido liderar dos vueltas la fecha pasada en Daytona. Ahora estamos listos para el desafío en Homestead-Miami”.

También el cubanoamericano Aric Almirola, al volante de su Ford Mustang, siente una motivación especial de correr en Homestead-Miami y también tiene gratos recuerdos en estas pistas.

“Necesitamos sumar puntos en Homestead-Miami y a partir de ahí lanzar nuestra temporada”, dijo el piloto cuya familia llegó a Estados Unidos de Cuba en 1966 en los Vuelos de la Libertad. “Cualquier cosa puede ocurrir en Miami, pero uno tiene la posibilidad de controlar la prueba, aunque hay muchas cosas por hacer para terminar una carrera limpia”.

Almirola tiene gratos recuerdos de la pasada campaña en Homestead, pues después de un comienzo para abajo tuvo un repunte sensacional a partir de esa carrera y que le permitió meterse en los playoffs.

“En esa oportunidad quedé quinto en Homestead y a partir de ahí entré en una racha de cinco Top-Five y nueve Top-Ten”, comentó el Misil Cubano. “Fue la carrera en la que nuestro equipo de Smithfield Ford ganó confianza y desde entonces íbamos a los autódromos sabiendo que podíamos llegar entre los cinco primeros. Y así lo demostramos”.

Para García esa carrera también le dejó recuerdos imborrables.

“Fue la primera competencia deportiva en el mundo que se realizó con público, en los momentos más inciertos de la pandemia”, arfirmó García. “Invitamos a 1,000 miembros de las Fuerzas Aéreas de Homestead. Probamos que cumpliendo con todos los protocolos de seguridad sanitaria se puede seguir adelante. Nadie se contagió”.

García comentó que se han preparado una serie de sorpresas al aire libre para los aficionados y que el Grand Marshall de la carrera será el quarterback de los Dolphins Tua Tagovailoa.

Para informes sobre boletos puede visitar la pápina https://www.homesteadmiamispeedway.com/upgrades oo llamar al teléfono 866-409-RACE (7223).