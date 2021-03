El Miami Open 2021 sufre un duro golpe con la baja del tenista español Rafael Nadal

Rafael Nadal tras perder un punto ante Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Abierto de Australia, el miércoles 17 de febrero de 2021. (AP Foto/Hamish Blair) AP

Y llegó la peor noticia para el Miami Open.

Rafael Nadal no participará en el Master 1000 de Miami, los problemas en la espalda se lo han impedido y sus miles de aficionados en la Capital del Sol tendrán que esperar otro año más para poder verle en acción.

El anuncio lo hizo el propio Nadal este martes en su cuenta de Twitter con un sentido mensaje para sus seguidores.

“Es triste anunciar que no jugaré en Miami, una ciudad que amo. Necesito recuperarme por completo y prepararme para la temporada de tierra batida en Europa. ¡Mensaje especial para mis fans en los Estados Unidos y en particular para la gran comunidad de habla hispana de FL que siempre me brindan un gran apoyo!, escribió Rafa.

Nadal, tras lesionarse la espalda en el Abierto de Australia, había renunciado a varios torneos posteriores y previos al Miami Open y al cancelarse el Indian Wells había la esperanza de que buscara ganar en Miami el único torneo grande que le falta, pero los problemas continuaron y vio que no llegaba a tiempo para el próximo lunes 22 cuando el torneo abre sus puertas.

El tenista balear espera poder competir en abril (11-18) en el Torneo de Montecarlo y luego en Barcelona, Madrid y Roma en tierra batida y prepararse así para disputar el Roland Garros, su torneo por excelencia, e intentar ser el primero en ganar 21 Grand Slam, superando al suizo Roger Federer (20).

Precisamente perdiendo contra Federer en la final del 2017 fue que se vio a Nadal por última vez en Miami, luego de ausentarse en el 2018, 2019 y de que no se disputase por COVID-19 la pasada edición 2020, por lo que será su cuarto año sin venir a la Capital del Sol.

Federer ya había anunciado que se bajaba del Miami Open, por lo que esta es la segunda gran baja que sufre el torneo, que vestirá sus mejores galas tomando todas las medidas de seguridad para garantizar su éxito, a partir del 22 de marzo hasta el 4 de abril, en el Hard Rock Stadium de Miami Garden.

La llegada por invitación de Andy Murray compensa en parte la ausencia de Federer (6) y Nadal (3), con Novak Djokovic (1) como gran favorito y un grupo de jóvenes que a pesar de ser muy buenos no acaban de dar el salto.

El ruso Daniil Medvedev (2) y el austriaco Dominic Thiem (4) principalmente, además del griego Stefanos Tsitsipas (5), el alemán Alexander Zverev (7), el ruso Andrey Rublev (8) y el argentino Diego Schwartzman (9) el mejor clasificado de Latinoamérica, están al acecho.

Djokovic, por su parte, espera poder recuperarse de las dolencias abdominales que sufrió en el Abierto de Australia.