Deportes en TV: sábado 20 de marzo de 2021

Leer más

El Miami Open sufrió este viernes 19 de marzo el tiro de gracias al bajarse el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic que argumentó que quiere pasar más tiempo con su familia.

La participación del seis veces campeón del evento no estaba clara toda vez que jugó el Abierto de Australia con molestias abdominales, pero esa no fue la razón de su renuncia y sorprende la justificación que ha puesto para no participar en el torneo.