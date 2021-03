Todo lo que hay que saber sobre la modificación del Miami Open que arrancó el lunes

Ashleigh Barty, de Australia, sostiene su trofeo al ganar la final individual femenil del Miami Open de 2019 tras derrotar a Karolína Plíková, de la República Checa, por 7-6 (1) y 6-3, en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, el sábado 30 de marzo de 2019. pportal@miamiherald.com

El Miami Open, conocido durante tres décadas como el carnaval tropical del circuito de tenis, tendrá esta vez un ambiente más refinado.

En lugar de los 300,000 aficionados abarrotando las pistas y los comedores durante las dos semanas que dura el evento, solo se admitirá en el recinto del torneo a un número limitado de aficionados con asientos reservados en las tres pistas exteriores más grandes. La asistencia se limitará a entre 800 y 1,000 personas por sesión, la mayoría de las pistas estarán libres de aficionados y no habrá pista central dentro del Hard Rock Stadium, como ocurrió en 2019 (el evento se canceló el año pasado por la pandemia).

Serena Williams, el gran nombre más reciente que estará ausente del Miami Open. Está la razón por la que se retiró

Los elegantes restaurantes temporales como Kiki on the River, Casa Tua Cucina y Novecento serán reemplazados por camiones de comida solo en efectivo con cubiertos preempacados.

La escena familiar de los aficionados latinoamericanos con camisetas de fútbol agitando banderas y agolpándose para pedir autógrafos a los jugadores en las canchas de entrenamiento será sustituida por aficionados socialmente distanciados con mascarillas que no se acercarán a los jugadores.

Todos los jugadores se alojarán en dos hoteles que han sido ocupados por el torneo. Se desplazarán hacia y desde el lugar de la competición en autobuses especiales. Todos se someterán a la prueba de detección de COVID-19 a su llegada y deberán permanecer en cuarentena en sus habitaciones hasta que reciban los resultados, que se espera que tarden entre 12 y 24 horas. A cada jugador se le permite un máximo de tres invitados o entrenadores, que es más de lo que se permite en la mayoría de los torneos, y no pueden mezclarse con nadie fuera de la burbuja protectora.

Los jugadores ni siquiera tendrán contacto cara a cara con los periodistas. Todas las entrevistas son virtuales. La asistencia de los medios también se ha reducido considerablemente. En un año normal, el Miami Open atrae a 200 miembros de los medios por día. Este año, solo se entregarán 20 credenciales por día.

La leyenda del tenis Martina Navratilova, quien ganó el evento inaugural ante Chris Evert en 1985, dijo que a los jugadores les será más fácil adaptarse a la versión COVID del Miami Open que al personal del torneo y a los aficionados.

“Será un shock quizás para la gente que está allí, los espectadores, los acomodadores, pero los jugadores han estado lidiando con esta atmósfera diferente durante casi un año”, dijo Navratilova, comentarista de Tennis Channel, que está transmitiendo partidos en vivo desde el inicio del sorteo principal el martes hasta el fin de semana final del 3 y 4 de abril. Las rondas de clasificación comienzan el lunes.

“Es una zona más espaciosa de lo que era Key Biscayne, así que será realmente extraño tener tanto espacio y tan poca gente”, dijo Navratilova. “Al mismo tiempo, hoy en día quieres el espacio, para poder hacer lo del distanciamiento social”.

Al director del torneo, James Blake, cuya carrera como jugador duró 13 años, no le preocupa que los jugadores se adapten al nuevo entorno porque los tenistas están condicionados a ser flexibles.

“Los tenistas se prestan a ser adaptables”, dijo Blake. “Nuestros horarios no son fijados como los de los jugadores de baloncesto o de béisbol, en los que tienes escrito en piedra cuándo tienes un partido, a qué hora va a empezar, a qué hora calientas, a qué hora van los autobuses del equipo. En el caso del tenis, los vuelos cambian a diario. Si ganas, sigues en el evento. Si pierdes, te vas a casa o a otro lugar, quizás a otro país, a otra zona horaria. Tienes que hacer frente a los retrasos por lluvia. Hay mucha más adaptabilidad en general en el tenis y ésta es otra adaptación a la que se están acostumbrando”.

Blaked bromeó con el hecho de que este año los jugadores no pueden salir a los clubes nocturnos de South Beach, “y quizás eso sea bueno para algunos de los jugadores. Estarán bien descansados”.

En el Australian Open del mes pasado, los protocolos por el COVID cambiaron casi a diario. Algunos días se permitía la entrada de aficionados, otros días no.

Aunque el tenis es siempre un deporte más tranquilo que la mayoría, los jugadores están acostumbrados a recibir la energía del público. Hoy en día, sobre todo en las pistas sin aficionados, falta ese ambiente.

“Los jugadores no son expresivos durante un partido”, dijo Navratilova. “Cuando hay un gran punto, cuando ganan un punto importante, quizá levanten el puño, pero no expresarán un “¡Vamos!”. En realidad tienes más energía para el partido en sí, físicamente hablando, pero emocionalmente no recibes nada del público. Es un poco inútil.

“Los jugadores están acostumbrados a este momento. Creo que podemos ver el final del camino en el que, con suerte, habrá un pasaporte de vacunas y la gente podrá venir si está vacunada. Veremos multitudes cada vez mayores a lo largo del año. Ahora mismo, los jugadores tienen que traer su propia energía”.

A pesar de la menor afluencia de público y de las restricciones, y de las retiradas de Serena Williams, Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, Blake dijo que los aficionados y los jugadores deberían esperar una experiencia de categoría mundial. La mayoría de los 70 mejores jugadores del mundo están inscritos. En el lado femenil, las favoritas son la actual campeona del Australian Open Naomi Osaka, y la campeona defensora del Miami Open Ash Barty. En el lado varonil figuran el número 2 Daniil Medvedev, la estrella alemana Alexander Zverev, y el ex número 1 Andy Murray, que regresa tras una operación de cadera.

“Sigo pensando que habrá energía porque los jugadores están contentos con el simple hecho de jugar ante cualquier aficionado”, dijo Blake. “Se están dando cuenta de lo mucho que echan de menos esa interacción, esa retroalimentación de los aficionados después de los grandes puntos, aunque sea un número menor. Seguirá siendo especial para esos aficionados. Será un ambiente único, diferente al de otros años, pero tenemos un campo increíble y los aficionados tendrán un gran tenis.”

Miami Open 2021

Cuándo: Del 22 de marzo al 4 de abril

Dónde: Estadio Hard Rock

Quién: 72 de los mejores 77 hombres del mundo, 72 de las mejores 77 mujeres

Campeones defensores (de 2019, ya que el evento de 2020 se canceló debido a la pandemia): Ash Barty, Roger Federer

T.V: Todos los partidos en directo en Tennis Channel, transmitidos por Tennis Channel Plus

Entradas: Información en miamiopen.com

Protocolos para los espectadores por el COVID-19:

• Este año no hay asientos de admisión general. Todos los asientos están reservados para mantener adecuadamente el distanciamiento social.

• Puntos de venta 100% sin efectivo para reducir el contacto; los aficionados que no tengan tarjetas de crédito pueden canjear efectivo por tarjetas de regalo

• Cubiertos empaquetados individualmente

• Marcas de distancia social para fomentar y promover las pautas de distanciamiento en las zonas comunes

• Los aficionados deberán llevar mascarilla mientras estén en el recinto

• Estaciones de desinfección de manos colocadas en todo el recinto

JUGADORES A SEGUIR

Varonil...

Daniil Medvedev: Subió al No.2 esta semana, siendo el primer hombre que no se llama Federer, Nadal, Djokovic o Murray en alcanzar el No. 2 en 15 años. Viene de ganar el torneo Open 13 en Francia.

Stefanos Tsitsipas: Carismático jugador griego que viene de una buena racha en Acapulco.

Alexander Zverev: Ha llegado a la final y a la semifinal de un Grand Slam, siempre es peligroso en pistas duras.

Diego Schwartzman: Incluso con menos público, el argentino en ascenso tendrá un gran apoyo de los aficionados.

Andrey Rublev: El ruso, octavo en el ranking, podría aprovechar la ausencia de jugadores de primera línea y avanzar a fondo.

Femenil...

Naomi Osaka: Viene de ganar el Australian Open, eliminó a Serena Williams en semifinales en sets corridos, y es la más fuerte en canchas duras.

Ash Barty: Clasificada como No. 1, se tomó la mayor parte del año pasado de descanso debido a las reglas de cuarentena del COVID en Australia, ganó el Miami Open en 2019.

Jennifer Brady: Finalista sorpresa del Australian Open creció entrenando en la Evert Academy de Boca Ratón. Primera ex jugadora colegial (UCLA) en llegar a la final de un major desde 1983.

Sofia Kenin: La residente de Pembroke Pines es la número 4 del ranking, ganó el Australian Open de 2020, fue subcampeona del French Open de 2020, nombrada Jugadora del Año de la WTA en 2020.