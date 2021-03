Gran sorpresa en el Miami Open. Eliminan en cuartos a una de las favoritas para el título

Este miércoles 31 de marzo saltó la primera gran sorpresa del Miami Open en el primer partido en el Grandstand, donde se iban a jugar todos los partidos de sencillos de cuartos de final del evento en ambas ramas para buscar completar el cuadro de semifinales del torneo.

Y es que a la 1 p.m. fue un verdadero huracán lo que pasó por la cancha principal del Hard Rock Stadium.

La agresividad de la griega Maria Sakkari (23) sorprendió a Naomi Osaka, la número dos del mundo, con un contundente 6-0 y 6-4 y rompió la racha de 23 partidos sin perder de la tenista nipona.

De este modo Sakkari se plantó en semifinales del Master 1000 de Miami al eliminar a Osaka, favorita para llegar a la gran final femenina, la que tal vez le afectó el clima o su mal juego, pero se le vio envuelta en su toalla como tratando de aislarse del mundo exterior.

El primer set apenas duró 21 minutos y una Osaka irreconocible cometió 12 errores no forzados y vio tres veces quebrado su saque. En el segundo parecía que remontaba tras ponerse delante con un 3-0 inicial, pero luego con un 4-1 a su favor se derrumbó y Sakkari consiguió romperle dos veces el servicio para ganar cinco juegos seguidos.

“Estoy muy emocionada, súper feliz. No tengo palabras’’, expresó Sakkari. “Ganar un partido como ese, en el que enfrenté seis puntos de partido, me ayudó mucho hoy. He hecho muchas remontadas y esa es probablemente la mejor’’.

La tenista griega se enfrentará el jueves en semifinales con la ganadora del otro encuentro de cuartos de esta jornada (7 p.m.) entre la española Sara Sorribes Tormo, la gran esperanza hispana, y la canadiense Bianca Andreescu (8) que es favorita para ganar este cotejo.

Sorribes Torno ha sorprendido llegando hasta esta instancia y tiene ahora el escollo más grande ante la octava sembrada del torneo, después de que esta eliminara a su compatriota Garbiñe Muguruza.

La otra semifinal la protagonizarán el jueves la australiana Ashleigh Barty (1), la gran favorita para volver a ser campeona, y la ucraniana Elina Svitolina (5), quien ha mostrado un excelente nivel en este torneo.

Pase lo que pase Barty saldrá de Miami como primera del ranking de la WTA debido a la caída de Osaka, quien la amenazaba con arrebatarle la cima del tenis femenino.

En el masculino el español Roberto Bautista Agut (7), el único hispano con vida en el torneo, la tiene cruda al tener que medirse tarde en la noche al ruso Daniil Medvedev (1), el principal favorito para ganar este Master 1000 de Miami.

El ganador se enfrentará en semis al italiano Jannik Sinner (21), quien salió victorioso en el duelo de la tarde 7-6 (5) y 6-4 ante el sorprendente kasajo Alexander Bublik (32).

Los otros semifinalistas saldrán de los duelos del jueves entre el joven estadounidense Sebastian Korda ante el ruso Rublev (4) y el polaco Hubert Hurkacz con el griego Stefanos Tsitsipas (2), el otro gran favorito para levantar el trofeo.

De momento esta noche dos españoles defiende el orgullo hispano en Miami.