Cubanoamericano representará a Miami y EEUU en Juegos Olímpicos por su talento en lucha

ALEJANDRO SANCHO tras asegurar su pase a los Juegos Olímpicos este 3 de abril en Texas.

Cuando la delegación olímpica de Estados Unidos desfile este verano en Tokyo, Miami estarä bien representada. Alejandro Sancho se ganó el derecho de integrar el equipo nacional en lucha grecorramana en las eliminatorias efecutadas el pasado fin de semana. en Fort Worth, Texas.

En vez de jugar béisbol como sucede con casi todos los hijos de una familia cubana, Sáncho se enamoró de los deportes de combate, primero con el judo y luego con la lucha, hasta convertirse en uno de los mejores exponentes del país, en South Miami Senior High y después en la Universidad de Northern Michigan.

Ahora, a los 27 años y como miembro del Ejército, está muy cerca de cumplir su sueño de convertirse en campeón olímpico, aunque la competencia será muy dura por la tradición de países europeos y asiáticos. Sancho, sin embargo, está convencido de que todo es posible.

¿Qué significa para ti ser parte del equipo olímpico?

“Significa mucho porque voy a representar a los Estados Unidos, a mi familia, mis amigos. Quiero hacerlo todo bien y ganar el oro en Tokyo. Yo había ganado una pelea eliminatoria en marzo y por eso ahora estaba libre hasta la final. No fue difícil, pero tampoco fácil. Lo importante es que gané y soy parte del equipo olímpico’‘.

¿Cómo te enamoras de la lucha grecorromana?

“Desde que tenía cinco o seis años me enamoré de los deportes de combate. Comencé a practicar judo desde muy joven. Fue en el preuniversitario donde me inicié en la lucha y luego seguí subiendo en la Universidad y gané torneo juveniles nacionales. Entrené mucho, puse mucha dedicación y esfuerzo’‘.

Has llegado bien lejos desde esos días iniciales.

“Siempre he tenido un apoyo muy fuerte. En Miami mi familia, mis amigos. Tengo una comunidad que es la mejor del mundo. Siempre he sentido ese apoyo, pero también necesitas tener corazón, fortaleza mental. Sonar que puedes lograrlo y hacerlo’‘.

¿Te imaginas ganador en Japón?

“Ese es mi sueno. Es algo que he tenido en mente toda mi vida. Desde que yo era más joven siempre supe que esa era la meta. Va a ser una responsabilidad grande porque represento a Miami y a los Estados Unidos. Quiero ganar la medalla de oro y traerla como un premio para todos aquellos que represento’‘.

¿Qué esperas de la competencia?

“Van a ir los mejores. Voy a estudiarlos a todos y crear un plan de acción antes de enfrentarlos. Debo llegar a Tokyo con la mentalidad vencedora, de que voy a pasarlo bien. Voy a recortar el peso de la mejor manera posible y a prepararme con todo’‘.

Con esa base de judo y lucha, ¿te gustaría algún día en MMA?

“Un poquito. Lo he pensado, pero voy día a día. Lo primero son los Juegos Olímpicos. Eso es algo que puede estar en el futuro, pero no voy a negar que me ha pasado por la mente’‘.

También eres miembro del ejército.

“Soy un soldado del ejército. Pasé el entrenamiento básico. Trabajo como policía militar, pero también soy deportista. Así que estoy representando al ejército en los Juegos Olímpicos. Eso me da un sentimiento muy positivo’‘.

¿Cómo fue tu infancia en Miami?

“Miami es mi vida, la playa, las discotecas, la gente, el café cubano. Toda mi familia vive allá. Miami es donde está mi casa.