Entrenó con Yoel Romero y Jorge Masvidal le aconsejó, el Guapo va con el sol de Miami a su guerra en la UFC

Ahora mismo, El Guapo es el tipo más relajado del mundo. Juan Espino, el legendario luchador español que vino a Miami para su próxima pelea en la UFC, ya lo tiene todo bajo control antes de salir este sábado en Las Vegas para enfrentar al peligroso Alexander Romanov.

Vino a la Florida para completar un campamento rumbo a su próximo choque. Comparte su entrenamiento en American Top Team y con el cubano Michel Batista, quien fuera luchador olímpico -medallista de bronce en los Juegos de Beijing 2008- de alto nivel y es uno de sus mejores amigos.

Espino, a quien le llaman Guapo por su corazón y entrega, porque nunca se rinde, es una verdadera leyenda vida de la lucha. Ha peleado de todo y con todos, de India a Senegal, desde su natal Islas Canarias a Corea. Ahora, a los 40 años, está listo para escribir una nueva página en esa larga carrera.

¿Cómo fueron las últimas semanas de campamento?

“Contento. hago una lectura positiva en general y con muchas ganas que llegue la pelea. Estoy disfrutando todos estos momentos previos al combate, el pesaje, el ir a buscar la ropa, esta tranquilidad. Suena el teléfono y yo viendo una película de John Wayne. Que se acabe el mundo, Ya estudié mi rival. Hice todo lo que podía’‘.

¿Qué tipo de combate visualizas?

“Esta es una jaula chica, de siete metros. La presión de la lucha se va a notar bastante, pero no hay un claro camino. De repente hacemos mas lucha, tal vez estamos de pie. Me respa o lo raspo. El chico se parece mucho a mí y he preparado todas las posibilidades que se puedan dar’‘.

¿Cómo resumirías tu estancia en la Florida?

“He recibido mucha ayuda de la gente de American Top Team. Aleksei Oleinyk, Andrei Arlovski, hice sparrings con Yoel Romero, Jorge Masvidal me dio algunos consejos. Todo esto que ha pasado ha sido un sueño. Me han ayudado mucha gente, como Michel Batista, para llegar con mi mejor versión. Todo ha sido positivo’‘.

Te veo muy relajado.

“Entiendan como relajado que tener mucha ansiedad lo que hace es bloquearnos y no tener ansiedad te deja dormido. Hay un punto de equilibrio entre la ansieadad facilitadora que nos permite estar atentos, pero no estresados. No quiero salir sintiendo miedo o salir con respeto y meter adrenalina para ser agresivos. Quiero tener la cabeza fría, pero los huevos calientes’‘.

¿Planeas algo más allá de esta pelea?

“Esta pelea no va a marcar un antes o un después ni para mí ni para el chico. Somos dos luchadores en proyección ascendente. Pase lo que pase creo que ambos tenemos posibiidades de llegar al Top 15. El es un chico con buena pero con mucho por mejorar. Se que en algunas apuestas el chico parte como favorito, pero no me preocupa lo que hable la gente, sino lo que pueda hacer en la pelea’‘.

¿Qué dijo Masvidal?

“Jorge me dijo que me veía muy bien, con grandes posibilidades de tener una buena carrera. Me vio haciendo unos entrenamientos y quedaron sorprendidos. Me animó a seguir trabajando. Es un tipazo’‘.