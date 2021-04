Primero Rumble y luego el campeón, siempre se supo que el camino de Yoel Romero era difícil en Bellator

Siempre se supo que el camino de Yoel Romero hacia el $1 millón era muy difícil. En ruta al premio de Bellator, el cubano tendrá que pasar por encima de Anthony Johnson.

Siempre se supo que el camino de Yoel Romero hacia el $1 millón era muy difícil. En ruta al premio monetario del Grand Prix de Bellator, el cubano tendrá que pasar primero por encima de Anthony “Rumble’’ Johnson y luego vencer al campeón vigente de las 205 libras Vadim Nemkov.

El primero estuvo contemplando las evoluciones de su llave, el segundo superó en peleado comate a Phil Davis para retener su faja ligero pesada y ahora aguardará por el ganador entre Romero y Johnson, dos titanes de los deportes de combate que deben entregar un choque lleno de esplendor brutal.

Protegido del legendario Fedor Emelianenko, Nemkov se olvidó que fue cuatro veces campeón de lucha sambo y se aferró al striking para superar este sábado a un Davis que inició muy tímido y terminó en mejor momento, pero sin lo suficiente como para destronar al rey vigente.

Uno se pregunta qué habría sucedido si Davis hubiera iniciado su accionar desde más temprano en el combate, pero esa baja producciön ofensiva se convirtió en una daga que volvería a cortarlo en los finales, cuando Nemkov se vio algo cansado y vulnerable.

Quizá esa imagen le confiera la torneo otro voltaje superior. Ryan Bader ya había superado el viernes anterior al legendario Lyoto Machida para avanzar a la semifinal por su llave, donde enfrentará a un Corey Anderson vencedor por nocaut a Dovletdzhan Yagshimuradov.

Anderson es otro ex guerrero de UFC con la mano pesada y su próximo combate frente a Bader - a su vez destronado por Nemkov- debe ser para alquilar balcones. Bellator, sin duda, se ha apuntado un tanto a favor con el Grand Prix y todavía no hemos visto lo mejor.

Todo el mundo espera el combate entre Romero y Johnson. Nadie cree que termine por decisión. Hay demasiado poder entre ambos, demasiada experiencia y, por lo visto, demasiado respeto entre ambos, que casi llega a ser admiración en el caso de Rumble.

“Romero es una bestia y su edad no me importa’‘, expresó Johnson cuando le preguntaron por el Soldado de Dios. “Es un oponente que respeto. Alguien que los fanáticos admiran. Hemos visto sus peleas. Ahora mismo puedo pasar por encima de yoel. Solo me enfoco en él’‘.

Romero, por su parte, ha tomado el Grand Prix con la misma seriedad de sus memorables combates en la UFC y ha cerrado campamento en su gimnasio de American Top Team, bajo la guía de su maestro Pedro Lay y la ayuda de decenas de jóvenes guerreros que se forman al resguardo de su sombra benefectora.

Pasar por encima de Johnson será difícil, doblegarf al campeón Nemkov habrá de ser un gran reto, pero este es el camino que le tocó a Romero y él está dispuesto a transitarlo por el honor y la plata.