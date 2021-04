Pelear dos veces en la misma noche para ser campeón, esta es la dura prueba de este cubano

Si combatir una vez en artes marciales mixtas cada cierto tiempo es cosa difícil, hacerlo dos veces en el mismo día resulta increíble. Esto es lo que le espera este viernes a Luis Raúl Gómez cuando entre a la jaula de Combate Américas en una cartelera que llegará por la cadena Univisión.

La doble prueba debe ser extenuante, pero el premio vale la pena, porque si gana las dos veces será coronado como el rey de las 155 libras en este circuito y se abriría puertas importantes en una carrera que busca despegar en busca de avenidas a Bellator o la UFC.

Ex campeón de Titan FC, el cubano va a esta batalla de la mano del profesor Pedro Lay y del legendario guerrero Yoel Romero, quien también cubre en el papel de manager, convencido de que se encuentra en un momento ideal para abrirse camino entre golpes y llaves.

Vas a pelear dos veces en la misma noche.

“Es un evento que lo van a realizar por primera vez en esa empresa. Hace unos meses recibí una llamada preguntándome si quería pelear en ese torneo con dos peleas en la misma noche. En la segunda estaré discutiendo el título de las 155 libras’‘.

¿Qué pasaría si te coronas?

‘Será algo importante para mi carrera. Esto no es algo que resulta nuevo para mí, porque en Cuba hice varias peleas amateurs y combatí varias veces en el mismo día. Claro que no es el nivel que hay aquí en los Estados Unidos y el reto es importante, pero si gano el título mi vida va a cambiar. Vendrán nuevas ofertas de otras empresas’‘.

¿Cuál es tu estatus ahora como guerrero profesional?

“Firmamos un contrato de cuatro peleas con Combate. Nuestra meta es ganar todas las peleas aque se nos presenten ahí y terminando con ellos, nuestro deseo es irnos a Bellator o la UFC. Pero lo primero es ganar en esta fecha, conquistar el cinturón y luego veremos’‘.

¿Cómo valoras tu carrera profesional tras salir de Cuba?

“Fui campeón en Titán FC, pero tuve dos derrotas consecutivas y eso me hizo abrir los ojos y cambiar de equipo. Desde la última derrota me involucré con el maestro Pedro Lay y con Yoel Romero. Con ellos he vivido una experiencia importante, porque estoy trabajando con personas que saben lo que hacen’‘.

¿Qué significa entrenar con Romero?

“Yoel Romero es una de las personas y guerreros que más me inspira. Dios me ha dado la oportunidad de estar a su lado. El va a empezar a dirigir mi carrera profesional, es como mi manager. El quiere que me vaya para Bellator, cuando termine con esta empresa. Dice que me puede conseguir buenas peleas y buen dinero, mi meta es pelear en la UFC. Donde paguen más, allí estaré’‘.

¿Confías en tener las herramientas para dar ese paso?

“Ya estoy en el lugar adecuado. Las derrotas que tuve hace un tiempo atrás, me hicieron abrir los ojos y tomar una decisión radical de separarme de mi antiguo equipo. Nunca en la vida había entrenado como lo hago con Lay y Romero