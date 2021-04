Temores del COVID-19 pasan a un segundo plano ante la fiesta de la UFC con 15,000 en casa llena

EL PUBLICO estuvo presente en la conferencia de prensa oficial para la UFC 261.

El estruendo llenaba la sala, las caras enrojecidas, las venas a punto de reventar. Por segunda vez la Arena VyStar Veterans de Jacksonville, Florida, era parte de la historia al convertirse en la primera instalación bajo techo después de la pandemia que recibía fanáticos a plena capacidad.

Unos 15,000 aficionados se dieron cita el sábado en la noche para presenciar la velada UFC 261 donde Jorge Masvidal y Kamaru Usman pelearon por la faja welter en una revancha largamente esperada que atrajo a una buena porción de seguidores del Gamebred en Miami.

“Hemos venido desde Miami a apoyar a Masvidal’‘, expresó Manny Arias. “Somos muchos los que hemos hecho este viaje de cinco horas. No podíamos faltar, esto es historia. Estar con 15,000 personas más, la casa llena. Durante muchos meses vimos las peleas por televisión, sin público. No era lo mismo’‘.

Cuando el COVID-19 irrumpió en la vida del planeta y detuvo los deportes, el presidente de la UFC Dana White prometió que su empresa sería la primera en regresar y lo cumplió el 8 de mayo del 2020 con una cartelera en la misma VyStar Veterans, aunque sin afición.

Antes de que la NBA, las Grandes Ligas o cualquier otro circuito profesional lo hiciera, la UFC comenzó a realizar veladas casi de manera semanal, aprovechando el vacío y aumentando su base de fanäticos, pero echando de menos la presencia del elmento humano en sus arenas.

“Realmente, los deportes de combate se disfrutan con la gente abarrotando los lugares’‘, apuntó Jorge Serrano, otro que viajó desde Miami para apoyar a Masvidsl. “Siento que la UFC le está pagando un favor a la Florida y a Jacksonville por haber tenido el valor de realizar aquella primera noche cuando nadie se atrevía’‘.

Tras aquella ocasión de mayo, las autoridades de la Florida le pidieron a White que, cuando llegara el momento de aceptar fanáticos en las arenas, Jacksonville merecía la primera oportunidad y el presidente de la UFC cumplió su palabra con un programa de tres peleas de título mundial.

Al conocer que Masvidal sería uno de los protagonistas de la velada, junto con el campeón de las 170 libras, la elección de esta ciudad al norte del estado quedaba cimentada en piedra, porque la UFC confiaba en el poder de atracción del Gamebred para atraer a gente desde el sur, especialmente Miami.

“Quiero darle la bienvenida a los aficionados a esta cartelera’‘, expresó Masvidal durante la conferencia de prensa oficial del jueves. “Sé que muchos han venido desde Miami para verme y espero no defraudarlos. El sábado regreso con el título para Miami’‘.

Los que están de regreso a las arenas, además, son los aficionados que ya han comprado 17,000 boletos para la UFC 262 en Houston (Charles Oliveira vs Michael Chandler) y 20,000 para la UFC 264 en Las Vegas (Conor McGregor vs Dustin Poirier).

Nada de esto hubiera sido posible sin el avance del programa de vacunación y las medidas de distanciamiento social que se adoptaron durante el peor tiempo del coronavirus y aunque la amenaza sigue vigente, White indicó que el uso de la mascarilla sería opcional.

¿Será un error haber admitido 15,000 aficionados, codo con codo, dentro de un mismo techo? ¿Se apuraron las autoridades de la Florida y el el alto mando de la UFC? Al menos en esta ocasión los miedos pasaron a un segundo plano y los sentimientos de fiesta y celebración primaron por encima de todo.

“Yo habïa esperado tanto por este momento que no me lo iba a perder, imaginate, Masvidal peleando en el estado que le vio crecer’‘, indicó Lázaro Fernández. “Estoy vacunado y me siento seguro. Creo que ya era hora de esto sucediera y lo tomo como un signo de que la vida vuelve a su normalidad’‘.