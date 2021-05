Daniel Martin gana 17ma etapa y colombiano Bernal mantiene la punta en el Giro de Italia

El colombiano Egan Bernal celebra en el podio tras completar la 17ma etapa del Giro de Italia, de Canazei a Sega Di Ala, el miércoles, 26 de mayo del 2021. AP

El ciclista irlandés Daniel Martin ganó el miércoles la 17ma etapa del Giro de Italia, para completar victorias en el Grand Tour, al tiempo que el colombiano Egan Bernal retuvo la camiseta rosa de líder de la competencia, pero tuvo una actuación decepcionante que le costó tres segundos de ventaja, en un día en el que uno de los principales rivales ganó considerable terreno.

Martin, que compute para Israel Start-Up Nation, atacó en un despegue al inicio de un difícil ascenso hacia la meta y cruzó solo, para añadir a sus dos victorias en etapas en el Tour de Francia y la Vuelta de España.

“Para eso vine aquí y yo sabía que hoy era una de mis últimas oportunidades”, dijo Martin, de 34 años,. “Con el tiempo adicional que perdí el día antes del descanso, sabía que era posible irme el en pelotón despegado”.

João Almeida fue segundo, 13 segundos detrás de Martin, al final de la ruta de 193 kilómetros (120 millas) de Canazei a Sega di Ala, que tuvo además otros dos ascensos de categoría.

Simon Yates cruzó la meta en tercero, 30 segundos detrás de Martin, para avanzar de quinto a tercero en la tabla general, 3 minutos y 3 segundos debajo de Bernal.

El colombiano, Bernal, que compite por Ineos Grenadiers, se rezagó del grupo de sus principales rivales poco antes del final del ascenso y cruzó en séptimo.

El campeón del Tour de Francia del 2019 vio su ventaja sobre Daniano Caruso reducida a 2:21.

“Hoy no ha sido mi mejor día pero no he perdido mucho tiempo, sólo unos segundos respecto a Caruso.”, dijo Bernal. “Al final, es un día más, ahora vamos a pensar en mañana. Yates ha ido muy rápido, ha hecho una subida impresionante. Intenté seguirlo y quizás me equivoqué al seguirlo inmediatamente. Este Giro termina en Milán, cada día se puede perder o ganar mucho tiempo, tengo que estar concentrado”.

La 18va etapa el jueves es la más larga del Giro. La ruta de 231 kilómetros (144 millas) de Rovereto a Stradella es mayormente llana, pero tiene una serie de ascensos breves a través del los viñedos de Pavia hasta la meta.

El Giro concluye el domingo en Milán con una contrarreloj individual.