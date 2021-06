Jorge Masvidal quiere regresar entre octubre y noviembre. Dice que Leon Edwards no es un peleador

Jorge Masvidal espera regresar al octágono entre octubre y noviembre. El guerrero de Miami, que este viernes comenzó su carrera de promotor en un circuito de Bare Knuckle, desea enfrentar a alguno de los mejores en la UFC

Jorge Masvidal espera regresar al octágono entre octubre y noviembre. El guerrero de Miami, que este viernes comenzó su carrera de promotor en un circuito de Bare Knuckle, desea enfrentar a alguno de los mejores clasificados en el ranking de las 170 libras para mantener su estatus de mega estrella.

El cubanoamericano comentó a al sito de youtube The MacLife que su plan es volver antes de que finalice el 2021 y está dispuesto a enfrentar al que le pongan por delante, quizá con una excepción: Leon Edwards, a quien no considera un verdadero peleador.

“Cualquiera de los primeros cinco que esté disponible en noviembre o octubre, ese será al que iré por su cabeza’‘, comentó Masvidal en visperas del lanzamiento de su Gamebred Fighting Championship, una nueva empresa de boxeo a mano limpia que llega a un mercado repleto de opciones.

Masvidal espera capitalizar un momento donde los deportes de combate viven una especie de era dorada y donde las empresas de Bare Knuckle entabalan una batalla encarnizada por el ascenso en la preferencia de la afición, de modo que la competencia será dura.

Después de su derrota por nocaut ante Kamaru Usman el pasado abril en Jacksonville, Masvidal necesita una victoria rotunda que le mantenga entre los mejores welters de la UFC y un nombre con el cual se le vincula es de Edwards, vencedor el sábado anterior de Nate Díaz.

El propio Dana White, presidente de la UFC, dijo estar abierto a esa posibilidad porque entre ambos existe una rivalidad que data desde el 2019, cuando Masvidal venció en Londres a Darren Till y luego protagonizó el famoso incidente del “tres pedazos y una soda’‘, cuando lastimó el rostro de Edwards en medio de una entrevista.

Desde todo punto de vista, un choque con Edwards tendría mucho sentido, pero Masvidal no sonó muy seguro de querer este encuentro y, por el contrario, cuestionó las credenciales del jamaicano afincado en Inglaterra como un peleador de raza.

“Leon hace lo que hace y sigue pidiendo dinero y más cosas, pero no es un rematador, no es un peleador’‘, agregó Masvidal. “Estaba ganando fácilmente y no arriesgó para finalizar. Por eso no creo que esté en la posición que quiere estar, porque no sale a pelar cada segundo de cada minuto’‘.

Gamebred Fighting Championship tiene este viernes su primera cartelera en Biloxi, Mississippi.