Fue mordido dos veces por el Pitbull, pero el Matador espera una tercera danza contra el campeón

Después de haber sido mordido dos veces por el Pitbull, Emmanuel Sánchez espera entrar al ruedo del combate para vencer a Mads Burnell. Conocido como “El Matador’‘, su pelea este sábado será el complemento perfecto para el evento más esperado en la historia de Bellator.

La primera vez que enfrentó al campeón de las 145 libras, Patricio Freire, le ofreció un tremendo combate, pero en la segunda ocasión en que se vieron en la jaula el brasileño le venció con un guillotina fuliminante. El espera que la vida le de una tercera oportunidad contra el mejor hombre de la promoción.

Lo cierto es que Sánchez ha ganado el respeto en la comunidad de artistas marciales y este 31 de julio en Los Angeles habrá de probarse una vez más contra un danés que ya estuvo en la UFC y fue campeópn de Cage Warriors. Veremos si El Matador clava su espada victoriosa.

¿Cómo ha sido tu campamento para esta pelea?

“Mads Burnell es un buen peleador, de Dinamarca, me gusta su estilo, pero estoy listo para vencerlo. Trae mucha experiencia, es un campeón de Cage Warriors, pero sé que lo puedo vencer y lo voy a superar’‘.

¿Visualizas la pelea en tu mente?

“Si él va a tratar de luchar y utilizar el Jiujitsu, no creo que le vaya a salir bien. Muchos lo han tratado y los he sometido a todos. Sé que lo puedo noquear. Voy a utilizar todas las disciplinas que necesito salir con la victoria. Estoy seguro de que será una gran pelea’‘.’

¿Qué le diría al mundo de las mma un triunfo tuyo sobre Burnell?

“Quiero poner un show, que soy el mejor de la división afuera del campeón y del número uno, Patricio Freire y AJ McKee que van a pelear de estelares. Quiero que todos digan que el Matador Sánchez es un monstruo, que soy una bestia y que quier limpiar la división’‘.

Tu primera pelea con Pitbull fue buena, en la segunda te sorprendió.

“Sí, es como el ajedrez, hice un mal movimiento y lo pagué caro. Pero así es el ajedrez, pero ahora soy más sabio. Sé que lo puedo vencer, que tengo mi armadura y el estilo para vencerlo si nos enfrentamos una tercera vez. El ya dijo que yo le di la pelea más dura de su carrera’‘.

¿Quién gana entre el Pitbull y McKee?

“Creo que el Pitbull por su experiencia, es un doble campeón de Bellator, uno de los mejores hace más de una década. Es posible que McKee lo supere, no digo que no, pero he peleado dos veces con Pitbull y sé lo que él trae. La experiencia será fundamental’‘.

¿Qué sientes de tus raíces mexicanas?

“Orgullo. Traigo algo en mis venas de gente trabajadora, gente que nunca se rinde. Eso es lo que hago todos los días, lo que muestro en mi vida y mi carrera. He visto a mis padres trabajar. Desde chico trabajé con ellos vendiendo en los ranchos para sobrevivir. Quiero ser campeón del mundo y cumplir mi sueno’‘.

Hablando de campeón, ¿te inspira la victoria de Brandon Moreno?

“Brandon es un buen muchacho. He entrenado con su equipo. Mi compañero Sergio Pettis lo ha vencido. Los he visto pelear. Demuestra que los sueños si se hacen realidad