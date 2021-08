Regresa la leyenda cubana de las MMA, Yoel Romero ya tiene fecha y rival de pelea, y es un tremendo reto

El cubano Yoel Romero volverá a combatir contra Phil Davis el 17 de septiembre en una velada de Bellator que desde ya despierta mucho interés, sobre todo en los aficionados de Miami .

Yoel Romero ha vivido su carrera sin miedo al tiempo y al desgaste. Cuando le dijeron que quedaba fuera del Grand Prix de Bellator por un problema de visón en el ojo, no le dio una pulgada a la frustración. Ahora, con la luz verde de los médicos para regresar a la acción, la leyenda de las artes marciales mixtas ya tiene fecha y oponente de regreso a la jaula.

El cubano volverá a combatir contra Phil Davis el 17 de septiembre en una velada de Bellator que desde ya despierta mucho interés, sobre todo en los aficionados de Miami que han seguido la larga y tremenda trayectoria del Soldado de Dios desde que fuera uno de los mejores luchadores amateurs del planeta.

Davis, quien viene de perder con el campeón ligero pesado de Bellator Vadim Nemkov, habrá de ser un oponente formidable para Romero, pero él solo ve la victoria en el reto y desde su gimnasio en el sur de Miami-Dade sigue un estricto plan de entrenamiento que, a sus 43 años, muy pocos jóvenes serían incapaces de aceptar.

Campeón de copas del mundo y subcampeón olímpico, Romero ha vivido una extensa carrera desde el pasado siglo y a pesar de tener marca de 1-4 en sus último cinco combates, Romero continúa siendo una figura de reverencia en los deportes de combate. ¿Quién no quiere verlo de vuelta?

¿Cómo contemplas este regreso?

“Finalmente, ya estaremos en Bellator, haciendo nuestro debut en la empresa. Muy contento de poder mostrarme con una compania que está haciendo las cosas muy bien. Las ansias son muchas. Voy a medirme ante un rival de muchos recursos, Phil Davis, el 17 de septiembre. Ya estamos de vuelta. Los problemas médicos ya han desaparecido. Estamos listos’‘.

¿Qué reto trae Phil Davis?

“Es un tipo complicado. Lo vengo mirando desde hace tiempo, cuando él peleaba en 205 libras y yo estaba en mediano. Siempre he sido una persona analítica y lo he visto. Davis se complica porque es bastante movedizo. No se queda estático. Todo aquello que se mueve resulta más difícil de conectar, pero no es imposible de vencer. Todo lo contrario’‘.

Hemos visto buenas peleas, pero nada como para preocuparte.

“Es muy fácil navegar y nadar fuera del agua. Cuando estás en el maremoto, hay decisiones que se toman en el momento, pero mirando desde afuera pensamos lo mismos, Vemos los puntos de cada atleta, lo que han hecho en un momento dado, pensamos que de haber estado ahí, nuestra percepción habría sido distinta’‘.

¿Cuán dura fue la espera, tras la primera fecha fallida?

“Ya es mucha la experiencia. Ya hemos lidiado mucho con esto. Yo sabía el problemita que tenía. Sabía que el problemita del ojo, todavía no era el tiempo para salir adelante, por lo que me habían dicho los doctores. Empujé un poquito, pero me dijeron que todavía. No me desanimé, todo lo contrario. Seguí entrenado. Lo digerí y seguí camino con mucha alegría’‘.

¿Cuál es la ilusión de volver a la jaula?

“Más bien es el debut en Bellator, porque el hambre sigue siendo la misma. Es la ilusión de incursionar en una nueva empresa lo que me mantiene arriba, pero la convicción de seguir entrenando fuerte se mantiene. Desde que me dijeron que no podía pelear no he parado de entrenar’‘.

¿Qué planes tienen para ti en Bellator?

“Le doy gracias a Dios por cada uno de mis días, por el aprendizaje, por haberme tenido en Strikforce, empresas en Europa, la UFC. Llego a Bellator en un momento que está creciendo. Bellator está haciendo lo correcto, poniendo a los atletas donde los debe poner y les da el valor que merecen. Eso te hace ir a esa empresa a darlo todo. Llego con mi experiencia, mis méritos y Bellator te trata domo debe ser. Ellos reconocen mi trabajo’‘.