Este deporte no lo recomendaría como carrera, pero es mi pasión, afirma gladiador latino de PFL

Alex Martínez forma parte de la nueva ola latina en las Artes Marciales Mixtas. Poco a poco, este peleador de Paraguay se ha ido abriendo paso en un deporte muy complicado que ni él mismo recomendaría a otros, pero que a él le apasiona como a nadie.

Este viernes Martínez compite contra Loik Radzhabov -se trata de una revancha, él ganó el primer encuentro- en Profesional Fighters League, un circuito de MMA que viene creciendo como la espuma y que ha reclutado a leyendas como Fabricio Werdum o Anthony Pettis.

Su combate, que tendrá lugar en el Hard Rock Hotel y Casino de Hollywood, podrá apreciarse por ESPN2, de modo que Martínez desea enviar un mensaje sobre su talento y lo que puede hacer como hijo de un país donde prima el fútbol, pero donde los que guerrean se entregan por completo.

¿Qué hiciste diferente en campamento para esta revancha?

“Siempre hago un campamento diferente para cada pelea. Hemos ajustado unas cuantas cosa para no tener tanto daño, porque habíamos peleado muy seguido. Ahora tuvimos tiempos de estudiar mejor a nuestro oponente y tener un plan. La primera pelea contra mi rival fue muy desorganizada. Tuve una sola semana de aviso. Ahora no hay excusas’‘.

Dice él que ahora todo será diferente.

“No estoy seguro de que va a traer algo diferente. Si él me subestimó, ese es su problema. Yo no lo estoy subestimando y también traigo algo diferente. Quizá quiera hacer algo nuevo para tirarme al suelo, para tirar las manos, pero eso no me importa. Estoy preparado para todo’‘.

Dijiste alguna vez que tu meta era la UFC, ¿se mantiene?

“Ahora estoy con PFL, soy leal a PFL y seguirá peleando aquí mientras esté con la empresa. Lo que el futuro trae no estoy seguro. No cierro las puertas a otras cosas, pero por ahora mi mente está aquí y quiero ganarlo todo aquí’‘.

¿Cómo llegas a las artes marciales mixtas?

“Todo comenzó con mi padre que practicaba taekwondo. Nací en una familia que practicaba taekwondo. Mi madre también lo practicaba. Mi padre luego abrió su propio gimnasio, fue a mundiales y encontró a gente que le quería traer a Canadá para que enseñara. La familia se mudó a Canadá y yo seguí sus pasos. Ahora soy un luchador profesional. Mi vida era todo MMA y seguí por este camino’‘.

¿Estás contento con tu carrera hasta el momento?

“Sí, estoy contento. Me tomó mucho tiempo llegar a donde estoy. Tengo mucho más porvenir, mucho más que ofrecer. Soy muy joven con 27 años. Estoy feliz con todo lo que he aprendido. Este es un deportes muy fuerte y no lo recomendaría como carrera para salir adelante. Tiene que gustarte, salir natural, una pasión’‘.

¿Cómo ves las MMA en América Latina?

“Van a crecer mucho. Para nosotros es natural la pelea. Crecimos en un estilo de vida muy fuerte, con pobreza. Siempre existe el abuso, gente que quiere sacar cosas de uno. El deporte de combate nos viene natural. En poco tiempo vamos a tener mucho poder’‘.

¿Cuál es tu meta final?

“Dejar un legado para mi familia, para mi gente, para mi país. No hay muchos luchadores paraguayos. Mi país no tiene muchos luchadores grandes. También poder vivir de esto sin pensar en el día de mañana’‘.