Desplante a Maluma. Esta famosa artista no quiere cantar con el reguetonero. ¿Por qué?

El reguetonero Maluma no podrá concretar, al menos en un futuro cercano, uno de sus mayores sueños musicales: colaborar con la artista pop Selena Gómez.





El colombiano le ha hecho varios guiños directos a la intérprete de Bad Liar y ha reiterado que sería un “sueño hecho realidad” y un “honor” colaborar con ella.

“Selena ¿cómo estás? Me encantaría hacer una canción contigo. Te tengo una admiración muy grande, Dios te bendiga”, dijo en una entrevista a Billboard.

Suscríbase

Después de meses de especulación y silencio de la artista, por fin se conoció la razón por la que esta no considera —al menos por ahora— colaborar con Maluma.

“Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas”, aseguró Gómez en una entrevista para Clevver TeVe.

“Es todo lo que diré... quiero que el empoderamiento femenino esté siempre presente en mi vida”, agregó.

Sin embargo, no cerró la posibilidad de que se concrete un proyecto juntos en el futuro: “Me encantaría, me encantaría, pero no sé”.

Aunque Selena Gómez no se refirió a un incidente particular, a principios de este año criticó la letra de una de las canciones de Maluma Cuatro Babys, por considerar que va “en contra de las mujeres” (ver video abajo).

“No puedo creer que un artista de la talla de Maluma, en plenitud de su éxito, se le ocurriera esta canción. Con el talento que él tiene no debe sentir la necesidad de recurrir a estos métodos tan bajos”, le dijo a The Huffington Post.

Selena Gómez es la artista mundial con más seguidores en Instagram: ya supera los 134 millones . Maluma, por su parte, tiene más de 34 millones de seguidores en esa red social.