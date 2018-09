Descemer Bueno, ‘la fórmula para el éxito no existe. Solo creo en el trabajo constante’

Antes de salir a escena Descemer Bueno se abraza con sus músicos y se pone en manos de Dios. A partir de ese momento el público dirá la última palabra. Así lo viene repitiendo desde hace tiempo en cada sitio donde se presenta, tal como lo hará el sábado 22 de septiembre durante el concierto que ofrecerá en el James L. Knight Center.

La presentación forma parte de una gira internacional que en junio lo llevó por 15 ciudades de europeas y que se prolongará por varios escenarios de Estados Unidos, Canadá y ocho países latinoamericanos.

“Será una oportunidad de reencontrarme con el público de Miami y con un grupo de intérpretes que han hecho suyas mis canciones en los últimos años”, dijo el cantante, compositor y productor cubano a el Nuevo Herald desde su residencia del noreste de Miami.

La lista de invitados incluye a El Micha, El Chacal, Diana Fuentes, Aymée Nuviola, Gema Corredera, Cucú Diamante, El Hakka, Omi Hernández, Baby Lores, Alain Daniel, Chino Dreadlion y Lenier.

La selección musical abarca Bailando, Súbeme la radio, Cuando me enamoro, Lloro por ti y títulos tan recientes como Preciosa, La mota y Nos fuimos lejos, que grabó con Enrique Iglesias y El Micha.

El video ha recibido más de 45 millones de visitas en YouTube.

“Enrique forma parte de mi historia. Gracias a él mis canciones se han colocado en los primeros lugares de popularidad a nivel mundial”, reconoció el músico, tras recordar que a principios del año firmó un contrato de exclusividad con la estrella y Sony Music Latin.

Al programa se suman sus primeros éxitos en Cuba, tales como Tus luces sobre mí, Ser de sol y Ella.

“Son temas que viven en la memoria de mis seguidores y que no se han dado a conocer a nivel masivo”, agregó Bueno, que cada día enfrenta al reto de cumplir con las exigencias del mercado sin renunciar “a ese cantautor que escribe temas muy íntimos que necesariamente no tienen que ser tan comerciales”.

El artista destacó que a diferencia de otras presentaciones, en esta ocasión incluirá la participación de 12 bailarines profesionales y 40 niños provenientes de las escuelas de danza Caribe Kids, Vida Art Academy y Baila con Micho Academy, quienes interpretarán las coreografias de su novia, la maestra y bailarina Janelys Martínez.

Descemer, de 46 años, confesó que siempre se la pasa en función de la música, ya sea componiendo, grabando o escuchando el trabajo de sus colegas, “para estar al tanto de los que está ocurriendo en el mercado”. Y aunque su agenda suele estar apretadísima, no escatima tiempo para dedicarle a sus hijos Descy y Lucy, de 9 y 7 años, respectivamente.

“Los dos han demostrado su talento musical en la clases de piano. Ojalá sigan mi camino”, apuntó el ganador de tres Latin Grammy, ocho Latin Billboard y un premio Goya, por la música del filme Habana Blues.

“La fórmula para el éxito no existe. Solo creo en el trabajo constante y la fe en que todo va a salir bien”, afirmó Descemer, a quien le cuesta precisar cuales son los momentos más importantes de su carrera.

“Mis grandes momentos siempre están asociados con mis canciones. Podría mencionar a Guajira ( I Love You Too Much), que grabé hace casi 20 años con el grupo Yerbabuena, y que estuvo en las bandas sonoras de Dirty Dancing 2, Cheaper by the Dozen y otras películas de Hollywood”, dijo. “Tampoco debo olvidar a Lloro por ti y Cuando me enamoro, que ocuparon los primeros lugares de la revista Billboard en la voz de Enrique Iglesias, tal como ocurrió luego con Bailando y Súbeme la radio, un par de temas bailables que nunca imaginé escribir. Pero debo reconocer que de mis últimos trabajos Nos fuimos lejos es el que me ha proporcionado más satisfacciones”.

Entre las figuras que han interpretado sus temas sobresalen Ricky Martin, Pitbull, Juan Luis Guerra, Luis Enrique, Marco Antonio Solís, Gilberto Santa Rosa, Wisin, Yandel y Romeo Santos.

Descemer reside en Estados Unidos desde el año 2002. Se formó como guitarrista en los conservatorios habaneros Manuel Saumell y Amadeo Roldán. Entre sus fuentes de inspiración mencionó a Bob Marley, Juan Gabriel, la trova cubana, el rock argentino y las grandes orquestas de su país. Como dato curioso, es sobrino de la conocida cantante Farah María.

“Me gustaría que hubiera más presencia de músicos cubanos de dentro y fuera de la isla en la escena internacional. Pero para que esto se produzca hacen falta más colaboraciones y nuevas propuestas que demuestren el poder de nuestros ritmos”, dijo al despedirse.