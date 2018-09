¿Por qué se separó Lili Estefan de su esposo? La estrella de Univisión rompe su silencio

Un año después que Lili Estefan anunciara en televisión que se separaba de su esposo, Lorenzo Luaces, la presentadora decidió romper su silencio y revelar los detalles de su divorcio.

La conductora de El Gordo y la Flaca confirmó los rumores de que la razón por la que decidió dar fin a su matrimonio después de 28 años de casados fue una infidelidad.

“Lo que mucha gente no sabe es que a Lorenzo lo encuentra un paparazzi con otra mujer”, dijo en un adelanto de la entrevista que se transmitirá este martes en “El Gordo y la Flaca” y en la que hablará sobre ese episodio de su vida.

En septiembre del año pasado Estefan sorprendió cuando en pleno programa en vivo anunció sin dar detalles que se separaba de su esposo.

“Siempre les traigo las noticias del entretenimiento como solemos hacer aquí todos los días, pero en el día de hoy sorpresivamente la noticia soy yo. Es por eso que quiero contarles algo muy personal. Se los cuento con el corazón en la mano y creo que muchos se van a sorprender, no más que yo. Pero hoy he iniciado un proceso de separación de mi esposo con quien he compartido mi vida por los últimos 28 años”, dijo entre lágrimas.

La famosa presentadora y el empresario cubano fueron durante casi dos décadas una de las parejas más estables y exitosas del medio artístico hispano en Miami.

Estefan y Luaces se casaron el 22 de agosto de 1992, solo dos días antes de la llegada del huracán Andrew a Miami.

Vea la entrevista completa a Lili Estefan en El Gordo y la Flaca, por Univisión, este martes a las 4:00 p.m.