Glenda del E, ‘no me considero una cantante urbana, pero me gustan las fusiones con cualquier género’

Su deseo de influir, motivar y alegrar el mundo con su música impulsan a Glenda del E a sumergirse en cada proyecto con el entusiasmo de la primera vez. Por eso no asombra que se sienta de fiesta con la presentación de Me gusta, el primer sencillo de una producción que saldrá al mercado en los próximos meses.

“Me siento muy feliz de reencontrarme con el público de Miami, la ciudad que ha acogido mi trabajo con los brazos abiertos desde que llegué. Y como siempre estoy en deuda con su audiencia decidí complacerla con el estreno de Me gusta, un tema mío que coproduje con Alejandro Arce y Leoni Torres”, expresó la cantautora cubana desde su casa de Kendall.

Del E se presentará el viernes 5 de octubre en el Flamingo Theater Bar, con el respaldo de Q-ban Mixology, una banda de ocho músicos bajo su mando. Tendrá como invitado al rapero miamense Mr. Jaka, con quien cantará a dúo Soy de aquí, soy de allá, un tema que aboga por la defensa de los sueños al precio que sea necesario.

A lo largo de la noche también se escucharán Hoy, La fiesta cubana y Diddewere, entre otros números que mezclan el folclor cubano con el jazz, el hip-hop y el R & B.

“Aunque no me considero una cantante urbana en el sentido recto de la palabra me gusta fusionar mis temas con cualquier género que me resulte atractivo. Y en el caso de Soy de aquí… me pareció ideal para interpretarlo con Mr. Jaka, a quien me une una bonita amistad y el deseo de sorprender a la gente con algo nuevo”, agregó la cantante.

Entre otras novedades del espectáculo Glenda anunció la participación del pianista Evan Diez, un niño de seis años que “descubrió” la semana pasada cuando alternaron en el concierto de Descemer Bueno.

“Desde que salió al escenario me impresionó su personalidad y su sentido musical. Y como estoy segura de que llegará muy lejos me pareció interesante sumarlo a mi show para que todo el mundo lo conozca”, dijo la vocalista, quien además de su labor como intérprete, imparte clases de piano en Let It Beat! Music Academy.

“La mejor manera de aprender es enseñando. Y al mismo tiempo, es mi vía para inculcarle a la gente el amor por la música, un regalo que recibí de mis padres, la cantante Mireya Escalante y el baterista Mayito del Monte, que hoy integra mi banda”, comentó Del E.

La artista, formada en La Habana, se estableció en Toronto, en 1998, donde obtuvo una maestría en música. Tras residir dos años en Nueva York, donde se desempeñó como profesora y se presentó con Paquito D’ Rivera en el prestigioso Carnegie Hall, se estableció en Miami en el 2016.

“La experiencia en Nueva York fue muy enriquecedora. Allí aprendí a tener siempre lista ‘la maquinaria’ para cualquier oportunidad que se presentara”, recordó la cantante, que durante esa etapa formó parte de la banda de Alejandro Sanz en las giras Sirope y Más es Más.

Al referirse a su vida en Miami, a intérprete reconoció que no le ha podido ir mejor.

“El ambiente multicultural Miami me nutre cada día. Aquí siento que crezco porque estoy aprendiendo constantemente. Sin contar que no hay nada comparable con su clima ni con la comida cubana”, dijo al despedirse.