Leyendario compositor cubano recibirá tributo póstumo en Miami

La obra del legendario compositor cubano René Touzet (1916-2003) recibirá un reconocimiento póstumo durante la entrega de los Premios La Musa 2018 que organiza el Salón de la Fama de los Compositores Latinos. La ceremonia tendrá lugar en el James L. Knight Center de Miami, el jueves 18 de octubre.

Contará con la animación del actor y cantante puertorriqueño Ektor Rivera, conocido por su programa de televisión Q’Viva The Chosen y por su interpretación de Emilio Estefan en el musical de Broadway On Your Feet!.

Considerado uno de los grandes compositores cubanos del siglo XX, la trayectoria de Touzet incluye más de 500 canciones entre las que destacan La noche de anoche, Me contaron de ti y Estuve pensando, popularizadas por Olga Guillot durante la década de 1950. A la lista se suman No te importe saber, cuya versión al inglés, Let me Love You Tonight, fue grabada por Frank Sinatra, Bing Crosby y Dean Martin.

Entre otros temas de alcance popular se destaca la versión de Chayanne de Oye, abre tus ojos.

Parte de estos títulos serán interpretados en la gala del jueves por su hija Olga María Touzet, quien recibirá el premio en su nombre.

Durante el espectáculo también se presentarán Gente Zona, Karol G, Descemer Bueno, Aymée y Víctor Manuelle, entre un extenso desfile de estrellas.

La sexta edición de los premios La Musa celebrará la entrada al Salón de la Fama del pianista Chucho Valdés, la cantante Gloria Trevi y los compositores Fernando Osorio, KC Porter y Carlos Rubira Infante, fallecido recientemente. Por su parte el cantante español Raphael será distinguido con el premio Leyenda en Vida.

El espectáculo está presentado por el portal de música digital Spotify.