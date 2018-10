Exposición dedicada a Celia Cruz inaugura el Museo de la Diáspora Cubana de Estados Unidos

Con la exposición Por siempre Celia (Forever Celia) el Museo de la Diáspora Cubana de Estados Unidos (American Museum of the Cuban Diaspora) abrirá sus puertas al público este sábado 20 de octubre a las 10 a.m.

La muestra se suma a una serie de actividades conmemorativas por el 15 de aniversario de la desaparición de la Reina de la Salsa. Incluye piezas de su llamativo vestuario, decenas de premios, vídeos y un sinnúmero de objetos de su colección personal.

La entrada del sábado y el domingo será gratuita.

Entre otras novedades de la exhibición sobresalen el pasaporte cubano con el que la artista marchó al exilio, vía México, el 15 de julio de 1960; el primer contrato que firmó con el famoso Hollywood Paladium, de Nueva York, libros, fotografías inéditas y una reproducción a escala de su oficina privada.

Celia Cruz nació en La Habana, Cuba, el 21 de octubre de 1925. Falleció en su casa de Fort Lee, Nueva Jersey, el 16 de julio del 2003.

La trayectoria de la cantante incluye 78 producciones discográficas y más de 600 conciertos alrededor del mundo.

El museo celebrará su inauguración con una velada VIP, con alfombra roja, el jueves 18 de octubre a las 8 p.m. El viernes 19, a la misma hora, realizará otro evento para miembros de la institución y benefactores.

Para el domingo 21, a la 12 p.m día del natalicio de La Guarachera de Cuba, está programado un concierto gratuito a cargo de los grupos Palo! y Suénalo.

Por siempre Celia permanecerá abierta hasta el 31 de marzo del 2019.