Cadena de TV de Miami le cumple un sueño a la Dra. Maritza Fuentes

Desde hacía tiempo la Dra. Maritza Fuentes quería tener su propio programa de televisión “y como Dios siempre escucha”, Mega TV la complació con un regalo de otoño. Desde el martes Fuentes es la figura central de Buena vida, una revista de salud y estilo de vida, con pinceladas de entretenimiento, que sale al aire de lunes a viernes a las 4 p.m.

“Los sueños siempre se cumplen de la mano de Dios y en los tiempos de Dios. Y gracias a Mega TV he podido realizar el mío”, dijo Fuentes a el Nuevo Herald, tras confesar que desde hacía muchos años anhelaba estar al frente de un espacio semanal que marcara la diferencia en la programación de los canales en español de Estados Unidos.

“Buena vida es la única revista informativa de salud y bienestar, con formato de talk show, que se trasmite diariamente por un canal hispano a nivel nacional”, afirmó Fuentes, de 51 años. “A través de sus múltiples segmentos puedo continuar haciendo lo que más me apasiona: recordarle a la audiencia hispana, todos los días, que se puede disfrutar del buen vivir siempre y cuando se eviten los excesos”.

La doctora se dio conocer en el segmento Salud es vida, que transmitió Univisión durante 15 años. Luego de su salida de la cadena, en el 2015, presentó el espacio Un minuto de salud en el Canal 51 de Telemundo, desde enero hasta finales de octubre de este año.

Suscríbase

Entre otros temas, explicó que Buena vida incluye entrevistas, reportajes, demostraciones y debates sobre los avances médicos más recientes.

Los consejos sobre la alimentación, las terapias y la mejor manera mantener el cuerpo y la mente activos son los tópicos más recurrentes.

Entre las novedades del programa sobresale la participación del periodista Roger Borges, quien regresa ante las cámaras después de salir de Univisión, donde se desempeñaba como reportero, hace tres años.

La Dra. Maritza Fuentes expresó que el periodista Roger Borges será su manio derecha en el programa. Cortesía M. Fuentes

“Roger será mi mano derecha en el programa. Sus historias dinámicas y entretenidas nos pondrán en contacto con nuestra comunidad y con las personalidades del mundo del entretenimiento”, aseveró Fuentes.

Por su parte, el presentador recordó que no tenía planeado regresar a la televisiؚón ya que solo quería enfocarse en los bienes raíces y en su compañía de importación de chocolates, “un negocio que va muy bien”. Pero cuando Fuentes le habló de la posibilidad de volver al medio mientras cenaban en su casa, no lo pensó dos veces.

“Era una oportunidad de regresar a un mundo que me conozco de memoria después de casi 20 años dedicándome a él por completo. Y como la Mega me da la flexibilidad para atender mis negocios, no vacilé en aceptar la propuesta de José Pérez, el vicepresidente de la cadena”, expresó el presentador, convencido de que aportará “un poco de alegría” al programa.

Las primeras emisiones tuvieron de invitados al cardiólogo Jorge Bordenave, la cantante Lucrecia, quien narró sus experiencias como sobreviviente de cáncer de seno, el chef Juan Chípoco, la entrenadora, nutricionista y escritora Claudia Molina y a la actriz Beatriz Valdés “con sus consejos sobre como ser una tía abuela moderna”. Para las próximas se espera la visita de la presentadora Giselle Blondet y el salsero Willy Chirino.

Fuentes señaló que el espacio mantendrá una tónica familiar a lo largo de la hora, de manera que el televidente se sienta como en casa. Para predicar con el ejemplo, invitó a su padre al estudio para celebrar sus 90 años.

“Mi padre es el mejor ejemplo de cómo vencer los achaques de los años si lleva una vida sana. No fuma, come y bebe con moderación y siempre se mantiene activo tanto fisica como mentalmente. Es digno de imitar”, dijo la doctora al despedirse.