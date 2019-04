Humorista colombiano presenta espectáculo sobre la discriminación a los inmigrantes

En ‘I Am Latino’ Saulo García narra las peripecias que hacen los hispanos para sobrevivir en Estados Unidos. Cortesía

Un brujo, un pícaro callejero, un norteamericano fascinado por una hispana y un reguetonero conforman la gama de personajes de I Am Latino, el espectáculo que el humorista colombiano Saulo García presentará en la sala Catarsis del Teatro Trail el viernes 12 de abril, en función única.

“La idea surge de la necesidad de darnos a conocer entre las personas de este país que no nos quieren. Porque aunque resulte difícil creerlo, todavía hay muchas que ignoran cuánto valemos”, expresó García, quien describe el espectáculo como un homenaje a aquellos inmigrantes que lo han dejado todo en sus países para alcanzar el sueño americano y sufren la discriminación.

“A raíz de las políticas migratorias del presidente Donald Trump se ha agudizado la discriminación en este país. Lo curioso es que a muchos latinos no les importa cuando comparan a los mexicanos con delincuentes, algo que no se veía años atrás”, dijo el humorista a el Nuevo Herald, luego de aclarar que su obra no pretende atacar al mandatario.

Durante hora y media, el unipersonal narra las peripecias que hacen los hispanos para sobrevivir en Estados Unidos. Desde fingir que dominan un oficio para obtener un empleo, hasta almorzar con toda la familia en un área de degustación de un supermercado con tal de ahorrar dinero.

Entre los personajes que interpreta Saulo García en ‘I Am Latino’ figura un brujo latinoamericano. / Juan José García Cortesía

En uno de los pasajes se le rinde tributo a la creencia en los remedios caseros y otras tradiciones que los inmigrantes importan desde sus terruños.

“Somos devotos del Vicks VapoRub, nos quitamos los orzuelos frotándonos un anillo de cobre caliente y estamos convencidos de que una rebanada de papa cruda sobre la frente nos librarؘá de la migraña”, aseveró el comediante, tras anticipar que hará un aparte para reconocer a los perros callejeros latinoamericanos “que al igual que los inmigrantes, logran salir adelante pese estar enfrenándose a todas las adversidades diariamente”.

El humorista reside en Miami desde hace casi dos décadas. Aparte de sus incursiones en la radio y la escena del patio, desde los últimos 15 años se presenta en el Teatro Repertorio Español de Nueva York y en otras ciudades del país donde abundan las comunidades hispanas.

Entre sus trabajos más aplaudidos sobresalen El insomnio americano, La vida en los esclavos unidos y En la USA me quedé, en los que alude a la adaptación del recién llegado en clave de humor.

“La gente necesita verse reflejada en la escena; y si es a través del humor mucho mejor”, afirmó. “Hay que ver cómo al final de las funciones me piden que en la próxima hable sobre los abogados de inmigración, el comportamiento de sus hijos, que se mueven entre dos culturas, y de otros tópicos sensibles para ellos”.

Sobre los riesgos que corre al recurrir a la misma temática en sus trabajos, García confesó que no le preocupa, ya que cada uno aborda el conflicto migratorio desde ángulos diferentes.

“Mis espectáculos sobre inmigrantes me han acercado mucho más al público de otras nacionalidades. Allí lo mismo puedes ver venezolanos, peruanos, que dominicanos. En el caso de los norteamericanos, para quienes he hecho funciones con traducción simultánea, asombra el desconocimiento que tienen de los conflictos que enfrentamos los latinos”, concluyó.

I Am Latino cuenta con la colaboración especial del actor cubano Valentín Álvarez Campos. El equipo está conformado por Juan José García (diseño de imagen), Camilo Solórzano (musicalización) y Alfonso Rey (dirección).